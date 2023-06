ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт выкупил контракт хавбека у Боруссии Д

Клуб Бундеслиги «Айнтрахт» выкупил контракт хавбека Ансгара Кнауффа у «Боруссии» Дортмунд.

Ансгар Кнауфф подписал с клубом из Франкфурта соглашение до лета 2028 года.

21-летний немецкий сезон до этого 1,5 года выступал за «Айнтрахт» на правах аренды с правом выкупа.

В минувшем сезоне Кнауфф провел 33 матча, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Ansgar Knauff staying in Frankfurt 🙌✍️



Eintracht have signed the winger on a permanent deal from Borussia Dortmund, the 21-year-old agreeing a contract valid until 30 June 2028 after an 18-month loan spell.#SGE pic.twitter.com/8FP24yNaWZ