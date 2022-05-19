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  4. Форвард Айнтрахта: «У меня чуть инфаркт не случился»
Лига Европы
19 мая 2022, 11:50 |
489
0

Форвард Айнтрахта: «У меня чуть инфаркт не случился»

Ансгар Кнауфф – о победе в Лиге Европы

19 мая 2022, 11:50 |
489
0
Форвард Айнтрахта: «У меня чуть инфаркт не случился»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансгар Кнауфф

Нападающий немецкого «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф прокомментировал победу в финале Лиги Европы над шотландским «Глазго Рейнджерс» (1:1, пен. 5:4) в серии пенальти.

«Даже не знаю, что сказать. У меня чуть инфаркт не случился во время серии пенальти. Очень рад, что мы сделали это. Сейчас мы хотим отпраздновать победу с болельщиками. Мы знали, что Кевин Трапп обязательно сделает сейв, знали это и болельщики. Мы просто сделали это», - сказал Кнауфф.

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Ансгар Кнауфф Айнтрахт Франкфурт Лига Европы Глазго Рейнджерс Айнтрахт - Рейнджерс
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Источник УЕФА
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