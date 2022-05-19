Лига Европы19 мая 2022, 11:50 |
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Форвард Айнтрахта: «У меня чуть инфаркт не случился»
Ансгар Кнауфф – о победе в Лиге Европы
19 мая 2022, 11:50 |
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Нападающий немецкого «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф прокомментировал победу в финале Лиги Европы над шотландским «Глазго Рейнджерс» (1:1, пен. 5:4) в серии пенальти.
«Даже не знаю, что сказать. У меня чуть инфаркт не случился во время серии пенальти. Очень рад, что мы сделали это. Сейчас мы хотим отпраздновать победу с болельщиками. Мы знали, что Кевин Трапп обязательно сделает сейв, знали это и болельщики. Мы просто сделали это», - сказал Кнауфф.
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