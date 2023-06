Пирс МОРГАН – о Месси в Интер Майами: «Он уходит на 3 года раньше Роналду»

Известный журналист и друг португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду Пирс Морган прокомментировал в своем Twitter переход звездного аргентинского футболиста Лионеля Месси в «Интер Майами»:

«Итак, Месси покидает элитный футбол в 35 лет, на три года раньше, чем Роналду.

Пожалуй, теперь мы будем читать / слышать все те же язвительные, насмешливые статьи спортивных журналистов / экспертов, которые они писали / говорили о Криштиану, не правда ли? (Спойлер: не будем)».

So, Messi quits elite football at 35, three years earlier than Ronaldo. Presumably, we'll now read/hear all the same scathing, mocking pieces by sportswriters/pundits that they wrote/said about Cristiano - right? (Spoiler alert: we won't.) https://t.co/FHHWC7n2ZJ