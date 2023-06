Месси признался, почему переезжает в Майами, хотя хотел вернуться в Барсу

Аргентинский футболист Лионель Месси прокомментировал свой переход в «Интер Майами» и заявил, что хотел вернуться в «Барселону»:

«Я очень хотел вернуться в «Барсу», у меня была такая мечта. Но после того, что произошло два года назад, я не хотел снова оказаться в такой же ситуации, оставив свое будущее в чьих-то руках. Поэтому я решил принять собственное решение, думая о себе и своей семье.

Я слышал сообщения о том, что Ла Лига дала зеленый свет, но правда в том, что очень многого еще не хватало, чтобы мое возвращение в «Барсу» состоялось. Я не хотел нести ответственность за то, чтобы они продавали игроков или уменьшали зарплату. Я устал от этого.

Я болел за «Барсу» в течение года, я их фанат. Я много разговаривал с Хави, мы многое обсуждали, и у нас всегда были частые обмены мнениями.

Если бы дело было в деньгах, я бы отправился в Саудовскую Аравию или куда-нибудь еще. Мне казалось, что это большие деньги. Правда в том, что мое окончательное решение зависит от чего-то другого, а не из-за денег. Я перейду в «Интер Майами». Решение подтверждено на 100%».

Welcome to Miami, Lionel Messi! 🌴



🇺🇸 The Argentina icon confirms his move to the MLS with Inter Miami. pic.twitter.com/RFIbVdBMr9