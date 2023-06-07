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Испания
07 июня 2023, 22:23 | Обновлено 07 июня 2023, 23:02
3920
3

Месси признался, почему переезжает в Майами, хотя хотел вернуться в Барсу

Аргентинский форвард решил перейти в клуб MLS «Интер Майами»

07 июня 2023, 22:23 | Обновлено 07 июня 2023, 23:02
3920
3
Месси признался, почему переезжает в Майами, хотя хотел вернуться в Барсу
Twitter. Лионель Месси

Аргентинский футболист Лионель Месси прокомментировал свой переход в «Интер Майами» и заявил, что хотел вернуться в «Барселону»:

«Я очень хотел вернуться в «Барсу», у меня была такая мечта. Но после того, что произошло два года назад, я не хотел снова оказаться в такой же ситуации, оставив свое будущее в чьих-то руках. Поэтому я решил принять собственное решение, думая о себе и своей семье.

Я слышал сообщения о том, что Ла Лига дала зеленый свет, но правда в том, что очень многого еще не хватало, чтобы мое возвращение в «Барсу» состоялось. Я не хотел нести ответственность за то, чтобы они продавали игроков или уменьшали зарплату. Я устал от этого.

Я болел за «Барсу» в течение года, я их фанат. Я много разговаривал с Хави, мы многое обсуждали, и у нас всегда были частые обмены мнениями.

Если бы дело было в деньгах, я бы отправился в Саудовскую Аравию или куда-нибудь еще. Мне казалось, что это большие деньги. Правда в том, что мое окончательное решение зависит от чего-то другого, а не из-за денег. Я перейду в «Интер Майами». Решение подтверждено на 100%».

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Источник Фабрицио Романо
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Віталій Яценко
США - рівень життя. Ближче до Аргентини. Комфорт для родини. Правильне рішення від Лео.
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+5
maverik
Головне чого не вистачало це мані,мані,мані....
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0
Harun Bakircioğlu
Не вистачало несколько десятков миллионов в год
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-2
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