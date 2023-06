Праздник для города. Штутгарт снова обыграл Гамбург и остался в Бундеслиге

Вечером 5 июня «Гамбург» и «Штутгарт» провели ответный матч за право играть в Бундеслиге.

«Гамбург» занял третье место во Второй Бундеслиге, а «Штутгарт» оказался на 16-й позиции среди 18 команд в элитном дивизионе.

1 июня в первой игре «Штутгарт» одержал убедительную победу (3:0) и создал себе комфортный задел.

В ответном матче «Штутгарт» также выиграл у соперника (3:1) и остался в Бундеслиге, устроив праздник для своего города.

Чемпионат Германии. Переходные матчи

Ответная игра, 5 июня

Гамбург – Штутгарт – 1:3

Голы: Киттель, 6 – Мийо, 48, 64, Силас, 90+7

Первый матч – 0:3 (1 июня)

⏹️ VfB secure their @Bundesliga_EN status in impressive fashion with a deserved win in Hamburg! ⚪️🔴#VfB | #HSVVfB | 1-3 (1-6 on agg.) pic.twitter.com/ROxNQLkZxy