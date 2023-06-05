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Германия
05 июня 2023, 23:42 | Обновлено 05 июня 2023, 23:54
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0

Праздник для города. Штутгарт снова обыграл Гамбург и остался в Бундеслиге

«Штутгарт» еще в первой игре создал себе комфортный гандикап в три мяча

05 июня 2023, 23:42 | Обновлено 05 июня 2023, 23:54
264
0
Праздник для города. Штутгарт снова обыграл Гамбург и остался в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 июня «Гамбург» и «Штутгарт» провели ответный матч за право играть в Бундеслиге.

«Гамбург» занял третье место во Второй Бундеслиге, а «Штутгарт» оказался на 16-й позиции среди 18 команд в элитном дивизионе.

1 июня в первой игре «Штутгарт» одержал убедительную победу (3:0) и создал себе комфортный задел.

В ответном матче «Штутгарт» также выиграл у соперника (3:1) и остался в Бундеслиге, устроив праздник для своего города.

Чемпионат Германии. Переходные матчи

Ответная игра, 5 июня

Гамбург – Штутгарт – 1:3

Голы: Киттель, 6 – Мийо, 48, 64, Силас, 90+7

Первый матч – 0:3 (1 июня)

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Штутгарт Бундеслига Гамбург чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига переходные матчи Энцо Мийо
Источник Sport.ua
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