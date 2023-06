Борьба за Бундеслигу. Штутгарт разгромил Гамбург в первом переходном матче

Вечером 1 июня «Штутгарт» и «Гамбург» провели первый матч за право играть в Бундеслиге.

Хозяева поля одержали убедительную победу (3:0).

Голы у победителей забили Константинос Мавропанос, Йоша Вагноман и Серу Гирасси.

«Штутгарт» сделал большой шаг, чтобы остаться в Бундеслиге. Ответный матч между этими командами состоится 5 июня.

Чемпионат Германии. Переходные матчи

Первая игра, 1 июня

Штутгарт – Гамбург – 3:0

Голы: Мавропанос, 1, Вагноман, 51, Гирасси, 54.

⏹️An assertive and vibrant performance gives VfB a three-goal lead after the first leg! 🤍❤️ #VfB | #VfBHSV | 3-0 pic.twitter.com/wyhOFUhvao

14 – With their 3-0-win against Hamburger SV, VfB Stuttgart celebrated the biggest win in the first leg of the Bundesliga playoffs for 14 years - in 2009, Nürnberg won 3-0 in Cottbus as a second division team. Decision? #VfBHSV pic.twitter.com/7wF6SnLcU7