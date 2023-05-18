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  4. ФОТО. Историческое событие. WE ARE 26: ФИФА представила логотип ЧМ-2026
Чемпионат мира
18 мая 2023, 11:10 |
221
1

ФОТО. Историческое событие. WE ARE 26: ФИФА представила логотип ЧМ-2026

Мундиаль впервые пройдет с участием 48 команд

18 мая 2023, 11:10 |
221
1
ФОТО. Историческое событие. WE ARE 26: ФИФА представила логотип ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА на своем официальном сайте представила логотип чемпионата мира 2026 года, который пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

На логотипе представлен трофей чемпионата мира на фоне узора, который образован многократным повторением изображением числа 26 разных цветов. Он был представлен на официальном мероприятии в Лос-Анджелесе.

Мундиаль в 2026 году станет историческим событием. Впервые в истории на чемпионате мира примут участие 48 команд (ранее играли 32 сборные). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая выиграла титул в 2022 году в Катаре.

Также президент ФИФА Джанни Инфантино представил официальный слоган ЧМ-2026 «WE ARE 26» («Мы – 26»):

«WE ARE 26 – это боевой клич. Это момент, когда три страны и весь континент заявляют: «Мы вместе приглашаем весь мир и готовы провести самый большой, самый лучший и самый всеобъемлющий чемпионат мира в истории». ЧМ-2026 позволит каждой стране-хозяйке и каждой стране-участнице вписать свою страницу в историю мировых первенств, а уникальный бренд – это большой шаг на пути к 2026 году.

Всего через несколько часов прекрасные 16 городов, которые примут ЧМ-2026, сделают турнир еще более красочным и захватывающим, запустив отдельные индивидуальные бренды, разработанные ФИФА. Эти уникальные города воплощают в себе веселые места и фантастических людей, все это подарит фанатам незабываемые впечатления в 2026 году. Пока мы празднуем сегодня здесь, в Лос-Анджелесе, весь континент празднует то, что весь мир через три года объединится в Северной Америке, чтобы наблюдать за величайшим шоу на Земле», – цитирует Инфантино официальный сайт ФИФА.

ФОТО. Историческое событие. ФИФА представил логотип ЧМ-2026

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фото Джанни Инфантино ЧМ-2026 по футболу логотип слоган
Источник ФИФА
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aka_MIK
Шо они курили?
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