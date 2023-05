Супербитва в ЛЧ: Холанд vs Бензема, КДБ vs Вини. Составы на Ман Сити – Реал

В среду, 17 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Реал».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени. Первая встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:1.

Тренеры определили стартовые составы на матч:

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Силва, Грилиш, Холанд.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема.

