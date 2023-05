Источник: Брайтон Де Дзерби близок к подписанию полузащитника Боруссии Д

Английской футбольный клуб «Брайтон», главным тренером которого является Роберто Де Дзерби, близок к подписанию 27-летнего немецкого полузащитника сирийского происхождения Махмуда Дауда из «Боруссии» Дортмунд.

Об этом в своем Twitter сообщил Фабрицио Романо. Источник утверждает, что речь идет о переходе на правах свободного агента. Контракт Дауда с немецкой командой действует до конца сезона.

Переговоры находятся на продвинутой стадии. Стороны близки к тому, чтобы достигнуть договоренности о трансфере.

Махмуд Дауд в текущем сезоне провел 10 матчей за «Боруссию Д» и сделал 1 голевую передачу.

EXCL: Brighton are closing in on verbal agreement to sign Mahmoud Dahoud as free agent. 🚨🔵 #BHAFC



Deal’s now very advanced, waiting to fix final details and then sign documents.



Could be 3rd signing after João Pedro [done] and Milner [almost done] — if all goes to plan. pic.twitter.com/VSEd1GhtPL