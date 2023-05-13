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Англия
13 мая 2023, 02:55 |
54
0

Источник: Арсенал интересуется центральным защитником РБ Лейпциг

Лондонский клуб нацелился на Мохамеда Симакана

13 мая 2023, 02:55 |
54
0
Источник: Арсенал интересуется центральным защитником РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Симакан

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» заинтересовался 23-летним французским центральным защитником немецкого «РБ Лейпциг» Мохамедом Симаканом.

Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, «канониры» несколько раз отправляли скаутов на матчи «РБ Лейпциг», чтобы они следили за футболистом. Пока что «Арсенал» не предпринимал никаких шагов по трансферу, игрок является одним из кандидатов на позицию центрального защитника.

Симакан выступает за «РБ Лейпциг» с лета 2021 года. В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 34 матчах. Мохамед также способен сыграть на позиции правого защитника и опорника.

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Мохамед Симакан Арсенал Лондон РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Источник Twitter
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