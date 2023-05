Источник: Арсенал интересуется центральным защитником РБ Лейпциг

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» заинтересовался 23-летним французским центральным защитником немецкого «РБ Лейпциг» Мохамедом Симаканом.

Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, «канониры» несколько раз отправляли скаутов на матчи «РБ Лейпциг», чтобы они следили за футболистом. Пока что «Арсенал» не предпринимал никаких шагов по трансферу, игрок является одним из кандидатов на позицию центрального защитника.

Симакан выступает за «РБ Лейпциг» с лета 2021 года. В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 34 матчах. Мохамед также способен сыграть на позиции правого защитника и опорника.

Arsenal have sent their scouts to follow Mohamed Simakan multiple times, he’s appreciated — as @ed_aarons reports. 🚨⚪️🔴 #AFC



Nothing advanced or imminent at this stage but Simakan is one of the CBs monitored by Arsenal board. pic.twitter.com/Rch0BERESs