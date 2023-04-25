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  4. Кастельянос – первый за 76 лет автор покера в ворота Реала в Ла Лиге
Испания
25 апреля 2023, 22:29 |
1040
3

Кастельянос – первый за 76 лет автор покера в ворота Реала в Ла Лиге

Форвард «Жироны» переписал историю

25 апреля 2023, 22:29 |
1040
3
Кастельянос – первый за 76 лет автор покера в ворота Реала в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Кастельянос

Сегодня «Реал» в матче 31-го тура Ла Лиги на выезде проиграл «Жироне» 2:4. Ворота мадридского клуба в этом матче защищал украинец Андрей Лунин.

Главным героем матча стал форвард «Жироны» Валентин Кастельянос, который оформил покер. Он стал первым игроком с 1947 года, который оформил покер в ворота «Реала» в матче Ла Лиги.

Если учитывать все турниры, то «Реал» не получал четыре гола в свои ворота от одного игрока 10 лет и 1 день. 24 апреля 2013 года покер в ворота «Реала» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов оформил нынешний форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, который тогда защищал цвета «Боруссии» Дортмунд.

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Реал Мадрид Жирона Жирона - Реал Валентин Кастельянос цифры и факты Ла Лига
Источник Sport.ua
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New Zealander
В Ла Лізі так. А от в ЛЧ згадуэться покер в ворота Реала від Левандовськи за Борусію Дортмунд
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