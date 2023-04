Кастельянос – первый за 76 лет автор покера в ворота Реала в Ла Лиге

Сегодня «Реал» в матче 31-го тура Ла Лиги на выезде проиграл «Жироне» 2:4. Ворота мадридского клуба в этом матче защищал украинец Андрей Лунин.

Главным героем матча стал форвард «Жироны» Валентин Кастельянос, который оформил покер. Он стал первым игроком с 1947 года, который оформил покер в ворота «Реала» в матче Ла Лиги.

Если учитывать все турниры, то «Реал» не получал четыре гола в свои ворота от одного игрока 10 лет и 1 день. 24 апреля 2013 года покер в ворота «Реала» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов оформил нынешний форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, который тогда защищал цвета «Боруссии» Дортмунд.

Taty Castellanos is the first player since 1947 to score FOUR on Real Madrid in La Liga 😤 pic.twitter.com/RhR4ltp2Yu