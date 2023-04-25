Кастельянос – первый за 76 лет автор покера в ворота Реала в Ла Лиге

Сегодня «Реал» в матче 31-го тура Ла Лиги на выезде проиграл «Жироне» 2:4. Ворота мадридского клуба в этом матче защищал украинец Андрей Лунин.

Главным героем матча стал форвард «Жироны» Валентин Кастельянос, который оформил покер. Он стал первым игроком с 1947 года, который оформил покер в ворота «Реала» в матче Ла Лиги.

Если учитывать все турниры, то «Реал» не получал четыре гола в свои ворота от одного игрока 10 лет и 1 день. 24 апреля 2013 года покер в ворота «Реала» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов оформил нынешний форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, который тогда защищал цвета «Боруссии» Дортмунд.