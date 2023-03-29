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  4. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Главная проблема – мой испанский язык»
Испания
29 марта 2023, 18:13 |
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Виктор ЦЫГАНКОВ: «Главная проблема – мой испанский язык»

Украинский вингер – о своей адаптации в «Жироне»

29 марта 2023, 18:13 |
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Виктор ЦЫГАНКОВ: «Главная проблема – мой испанский язык»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков в интервью пресс-службе «Жироны» рассказал о своей адаптации в Испании:

«Мне очень нравится Жирона – и город, и клуб. Здесь все стараются ежедневно помогать мне, за что я очень благодарен. Намного легче, когда люди поддерживают тебя и пытаются помочь.

Главная проблема – мой испанский язык, потому что я не говорю на нем. Но ежедневно я стараюсь учить. Надеюсь, через несколько месяцев будет легче».

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Виктор Цыганков Жирона
Источник ФК Жирона
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Комментарии 2
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Yaroslav
Вітя, вдалого тобі сезону, надалі прогресувати ну і без травм. А стосовно мови - іспанська не складна, тож до осені пересічний іспанець не відрізнить чи з Києва ти перебрався чи з Мехіко))
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+1
Владимир Коновалец
Іспанську треба вчити, моя перша жінка, коли поїхала працювати до Мадриду, вивчила їх мову за три місяці, інакше не мала би роботи.  Хлопець він нормальний, все буде добре у нього, головне, що вирвався з цього болота під назвою Динамо суркісів...
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0
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