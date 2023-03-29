Виктор ЦЫГАНКОВ: «Главная проблема – мой испанский язык»

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков в интервью пресс-службе «Жироны» рассказал о своей адаптации в Испании:

«Мне очень нравится Жирона – и город, и клуб. Здесь все стараются ежедневно помогать мне, за что я очень благодарен. Намного легче, когда люди поддерживают тебя и пытаются помочь.

Главная проблема – мой испанский язык, потому что я не говорю на нем. Но ежедневно я стараюсь учить. Надеюсь, через несколько месяцев будет легче».