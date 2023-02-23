ВИДЕО. Роналду отпраздновал День основания Саудовской Аравии
Звездный португалец помахал саблей и примерил национальную одежду
38-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду принял участие в праздничной церемонии в честь Дня основания государства в Саудовской Аравии.
В ролике, выложенном Роналду, он размахивает саблей, снимается в национальной одежде Саудовской Аравии и участвует в шествии по стадиону.
«Поздравляю Саудовскую Аравию с Днем основания! Принять участие в этом празднике – особенный опыт», – написал Роналду в Twitter.
Happy founding day to Saudi Arabia 🇸🇦— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2023
Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez
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