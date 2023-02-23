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23 февраля 2023, 02:30 | Обновлено 23 февраля 2023, 02:34
140
0

ВИДЕО. Роналду отпраздновал День основания Саудовской Аравии

Звездный португалец помахал саблей и примерил национальную одежду

23 февраля 2023, 02:30 | Обновлено 23 февраля 2023, 02:34
140
0
ВИДЕО. Роналду отпраздновал День основания Саудовской Аравии
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

38-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду принял участие в праздничной церемонии в честь Дня основания государства в Саудовской Аравии.

В ролике, выложенном Роналду, он размахивает саблей, снимается в национальной одежде Саудовской Аравии и участвует в шествии по стадиону.

«Поздравляю Саудовскую Аравию с Днем основания! Принять участие в этом празднике – особенный опыт», – написал Роналду в Twitter.

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Источник Sport.ua
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