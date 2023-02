ВИДЕО. Роналду отпраздновал День основания Саудовской Аравии

38-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду принял участие в праздничной церемонии в честь Дня основания государства в Саудовской Аравии.

В ролике, выложенном Роналду, он размахивает саблей, снимается в национальной одежде Саудовской Аравии и участвует в шествии по стадиону.

«Поздравляю Саудовскую Аравию с Днем основания! Принять участие в этом празднике – особенный опыт», – написал Роналду в Twitter.

Happy founding day to Saudi Arabia 🇸🇦

Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez