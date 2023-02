ВИДЕО. Защитник сборной Италии призвал помогать Украине

Защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Флоренци выступил с призывом ко своим соотечественникам помогать украинцам:

«Прошел уже почти год войны в Украине, но боль для миллионов людей продолжается. Люди страдают от холода и каждый день борются за свое выживание.

Присоединяйся к пожертвованиям на номер 45588 или на странице итальянского управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Давайте вместе снова зажжем свет надежды».

In Ucraina un anno di guerra è passato e per milioni di persone il dolore continua. Stremate dal freddo, le famiglie lottano ogni giorno per la sopravvivenza.



Dona anche tu al 45588 oppure sul sito di UNHCR Italia. Riaccendiamo insieme la luce della speranza. @UNHCRItalia pic.twitter.com/35PSJSOQss