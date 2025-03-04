От прилета в Одессе пострадал дом экс-игрока Динамо и Черноморца

В понедельник, 3 марта 2025 года, россия совершила очередную террористическую атаку на Украину.

На этот раз пострадала Одесса – оккупанты запустили на город более 10 ударных БПЛА.

По информации Telegram-канала «Бомбардир», от одного из прилетов пострадал дом бывшего футболиста киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Валерия Поркуяна. Взрывная волна выбила в нем все окна.

Отмечается, что сам Валерий не пострадал, но перенервничал. Жизни экс-футболиста пока ничего не угрожает.