Украина. Премьер лига04 марта 2025, 09:53 | Обновлено 04 марта 2025, 09:55
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От прилета в Одессе пострадал дом экс-игрока Динамо и Черноморца
Валерий Поркуян, к счастью, жив и здоров
04 марта 2025, 09:53 | Обновлено 04 марта 2025, 09:55
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В понедельник, 3 марта 2025 года, россия совершила очередную террористическую атаку на Украину.
На этот раз пострадала Одесса – оккупанты запустили на город более 10 ударных БПЛА.
По информации Telegram-канала «Бомбардир», от одного из прилетов пострадал дом бывшего футболиста киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Валерия Поркуяна. Взрывная волна выбила в нем все окна.
Отмечается, что сам Валерий не пострадал, но перенервничал. Жизни экс-футболиста пока ничего не угрожает.
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