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Украина. Премьер лига
04 марта 2025, 09:53 | Обновлено 04 марта 2025, 09:55
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От прилета в Одессе пострадал дом экс-игрока Динамо и Черноморца

Валерий Поркуян, к счастью, жив и здоров

04 марта 2025, 09:53 | Обновлено 04 марта 2025, 09:55
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От прилета в Одессе пострадал дом экс-игрока Динамо и Черноморца
ФК Черноморец. Валерий Поркуян

В понедельник, 3 марта 2025 года, россия совершила очередную террористическую атаку на Украину.

На этот раз пострадала Одесса – оккупанты запустили на город более 10 ударных БПЛА.

По информации Telegram-канала «Бомбардир», от одного из прилетов пострадал дом бывшего футболиста киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Валерия Поркуяна. Взрывная волна выбила в нем все окна.

Отмечается, что сам Валерий не пострадал, но перенервничал. Жизни экс-футболиста пока ничего не угрожает.

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Валерий Поркуян Роман Бебех Динамо Киев Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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