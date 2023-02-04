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04 февраля 2023, 15:25 |
340
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Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты

Соревнование, на котором нет Нигерии, зато в полуфинале играли Мадагаскар и Нигер

04 февраля 2023, 15:25 |
340
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Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября 2019 года в рамках квалификации на чемпионат африканских наций (ЧАН) состоялись сразу две сенсации – сборные Нигерии и Кот-д'Ивуара на выезде уступили куда более скромным национальным командам Того (1:4) и Нигера (0:2), соответственно. Спустя месяц, когда состоялись ответные поединки, ни «суперорлы», ни «слоны» не сподобились отыграться, пропустив по сумме двух матчей в финальную стадию ЧАН-2020 своих соперников.

Сложно объяснить, каким образом команда Того, которая никогда не хватала звезд с неба, всего раз сыграла в финальной части чемпионата мира (2006) и не смогла квалифицироваться на два последних розыгрыша Кубка африканских наций, оказалась способна разгромить куда более славных и амбициозных нигерийцев, однако для лучшего понимания ситуации сперва следует разобраться, что же такое чемпионат африканских наций, и чем он отличается от куда более известного своего побратима – Кубка африканских наций.

ЧАН – это, должно быть, один из самых странных (если не самый странный) крупных футбольных турниров планеты. Это соревнование было основано в 2007 году, а его первый розыгрыш состоялся два года спустя – в 2009-м. С тех пор чемпионат африканских наций проводится каждые два года, чередуясь с Кубком африканских наций. Переход с нечетных годов проведения на четные состоялся между 2011 и 2014 годами, когда пауза в проведении ЧАНа составила три года.

ЧАН представляет собой гибрид соревнований по массовому футболу и турнира звезд-профессионалов. Участие в нем в составе своих национальных сборных могут принимать только те футболисты, которые играют в чемпионатах африканского континента, а вот легионерам из Европы, Азии и других уголков планеты сюда путь закрыт.

Многие эксперты воспринимают ЧАН как турнир-витрину, созданный специально для европейских скаутов, чтобы тем не приходилось бороздить вдоль и поперек всю Африку, а достаточно было приехать раз в два года на представительское соревнование, где на их глазах сыграли бы номинально лучшие игроки из всех национальных чемпионатов континента. Часто на ЧАН тренеры пытаются «засветить» того или иного молодого футболиста с целью продвинуть его в клуб с более серьезным экономическим потенциалом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики сборной Алжира

В свое время выступления на ЧАН помогли покинуть Африку и перебраться в другой клуб ряду исполнителей – например, конголезец Джексон Мулека перебрался в бельгийский «Стандард», а летом минувшего года за 3,5 миллиона евро был продан в «Бешикташ»; нигериец Сунуси Ибрахим смог переехать в канадский «Монреаль», где сыграл уже 32 поединка в тамошней МЛС; ливийский опорник Аль Мусрати в начале 2017 года сменил «Аль-Иттихад» из Триполи на португальскую «Виторию» Гимарайнш, а ныне является ключевым исполнителем тамошней «Браги» и оценивается на портале Transfermarkt в 14 миллионов евро.

В худшем случае ЧАН можно оценивать попросту как один из турниров для скаутов, о чем уже отмечалось, а вот в лучшем – как соревнование, дающее понять степень жизнеспособности и развития национальных футбольных лиг из разных стран Африки. Именно в этой связи странно, когда вот уже второй розыгрыш ЧАН кряду пропускает Нигерия, хотя Нигерийская Профессиональная футбольная лига некогда считалась одним из сильнейших клубных турниров всего континента, а ее представитель «Эньимба» дважды побеждал в Лиге чемпионов КАФ (еще семь раз нигерийские команды выходили в финал самого престижного клубного турнира континента, но проигрывали).

Ситуация в нигерийском клубном футболе вообще достаточно показательна, и наблюдать нечто подобное можно в ряде других африканских стран. Несмотря на то, что национальная сборная имеет в составе нескольких ярко выраженных звезд (Виктор Осимхен из «Наполи», Уилфред Ндиди и Келечи Ихеаначо из «Лестера», Алекс Ивоби из «Эвертона», Самуэль Чуквуезе из «Вильярреала»), тамошний национальный клубный футбол переживает острый кризис.

Начиная с сезона-2018/19, ни одна клубная команда из Нигерии не смогла пройти квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов КАФ. За последние годы лишь несколько местных вундеркиндов осуществили трансферы в Европу непосредственно из Нигерийской Профессиональной футбольной лиги. Наиболее известным из них является форвард Ахмед Муса, уехавший в 2010-м в нидерландский «Венло», а ныне играющий в Турции за «Сивасспор».

Специалисты по африканскому футболу отмечают, что если в подавляющем большинстве стран Европы юные таланты начинают свой путь в молодежных академиях профессиональных клубов, прежде чем перейти в первую команду или перебраться в другое место, то в Нигерии и ряде других стран Африки они поступают в частные академии, из которых уже пробуют «засветиться» на различных молодежных турнирах или международных соревнованиях типа ЧАН.

Владельцем одной из таких академий в Нигерии, например, является экс-форвард «Шахтера» Джулиус Агахова. В одном из интервью африканец рассказывал, что уделяет большую часть своего времени именно этому проекту, в составе которого есть четыре категории команд с разбивкой по возрасту – U-13, U-15, U-17 и старшая команда.

Другой вопрос, что частные академии нацелены исключительно на максимальную капитализацию своей деятельности. Это приводит к быстрому оттоку местных юниоров в другие страны и лиги, а также к частым спорам, возникающим между владельцами академий. Например, Африка еще не забыла прения вокруг трансфера Келечи Ихеаначо из «Манчестер Сити» в «Лестер» после которого две нигерийские академии в течение нескольких лет выясняли отношения на предмет того, кому полагается процент от суммы за воспитание футболиста.

Непростая ситуация, сложившаяся в нигерийском клубном футболе, не является уникальной для Африки. Нечто подобное происходит и в Гане, ведь через тамошний национальный чемпионат так и не прошли такие звезды современного футбола, как Томас Партей и Мохаммед Кудус. Оба они оказались в Европе транзитом через малоизвестные даже по меркам африканского континента частные академии. А еще можно вспомнить практически аналогичные ситуации с камерунцем Андре Онана, ныне играющим за «Интер», и конголезцем Силасом из «Штутгарта»… В странах Западной Африки подобная практика распространена очень широко, а потому удивляться, почему ни одна из сборных этого региона до сих пор так и не выиграла ЧАН вряд ли стоит.

В северной и южной частях африканского континента национальные клубные чемпионаты имеют лучшую организацию, а потому более привлекательными для молодых талантов выглядят и тамошние академии при клубах. Вот почему такие игроки, как Патсон Дака и Энок Мвепу сыграли немало матчей в Суперлиге Замбии, а Мохамед Салах и Найеф Агерд выступали за местные клубы Египта и Марокко, прежде чем перебраться в Европу.

Getty Images/Global Images Ukraine

Поэтому ЧАН всерьез отличается от Кубка африканских наций. В квалификации к первому можно увидеть, как Ангола в двухматчевой дуэли разбивает ЮАР со счетом 6:1, а Мадагаскар, Мозамбик и Мавритания входят в когорту участников финального турнира… Все это происходит на фоне сочетания с присутствием на соревновании таких традиционно считающихся сильными коллективов, как сборные Камеруна, Марокко и Алжира, однако с поправкой на то, что на ЧАН-2022 первые две даже не вышли в плей-офф из группы, пропустив вперед Нигер, Мадагаскар и Судан…

Так что не стоит удивляться, когда вы услышите, что «бронзу» на чемпионате африканских наций разыгрывали сборные Нигера и Мадагаскара. Это вовсе не тот турнир, коим является Кубок африканских наций. ЧАН был призван дать шанс всему клубному футболу Африки начать развиваться по европейским принципам, через выстраивание клубных академий и переход воспитанников во взрослый футбол местных лиг, но далеко не во всех странах за эту возможность пожелали попробовать ухватиться. И хотя в финале ЧАН-2022 4 февраля сойдутся весьма представительные Алжир и Сенегал, этот турнир по значимости и зрительской привлекательности никогда не сможет составить конкуренцию Кубку африканских наций. Его бы можно было рассматривать в качестве своеобразной «ярмарки вундеркиндов» всего континента, но ряд системных сбоев в некоторых важных странах-донорах талантов, похоже, напрочь исключает подобную возможность. Зато организаторы могут радоваться тому, что их детище представляет собой самый странный футбольный турнир планеты…

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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donnerwetter
Как то пытался смотреть...    Ну типа Минай - Львов.
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