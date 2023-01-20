ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вингера за 35 млн евро. Конкурент для Мудрика?
20-летний англичанин Нони Мадуэке выступал за нидерландский ПСВ
Английский вингер Нони Мадуэке официально перешел из нидерландского ПСВ в английский Челси.
Контракт 20-летнего хавбека с синими будет действовать до 2030 года.
За трансфер лондонцский клуб заплатил 35 млн евро, по неофициальным данным.
В текущем сезоне Мадуэке провел 9 матчей и забил 2 гола за ПСВ. Некоторое время он провел без футбола из-за травмы голеностопа.
Мадуэке является левшой, но играет на правом фланге атаки. Скорее всего, он не станет конкурентом для украинца Михаила Мудрика, поскольку экс-вингер «Шахтер» играет слева.
From @NoniMadueke_ to you, the Chelsea family! 🤗 pic.twitter.com/iH9XqBfAe3— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 20, 2023
Ready to represent! 👌 pic.twitter.com/0IQGtd7wBG— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 20, 2023
Noni Madueke is a Blue! 🔵 pic.twitter.com/xHihCeU7oF— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 20, 2023
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