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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вингера за 35 млн евро. Конкурент для Мудрика?
Англия
20 января 2023, 23:59 | Обновлено 21 января 2023, 00:09
1439
2

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вингера за 35 млн евро. Конкурент для Мудрика?

20-летний англичанин Нони Мадуэке выступал за нидерландский ПСВ

20 января 2023, 23:59 | Обновлено 21 января 2023, 00:09
1439
2
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вингера за 35 млн евро. Конкурент для Мудрика?
ФК Челси. Нони Мадуэке

Английский вингер Нони Мадуэке официально перешел из нидерландского ПСВ в английский Челси.

Контракт 20-летнего хавбека с синими будет действовать до 2030 года.

За трансфер лондонцский клуб заплатил 35 млн евро, по неофициальным данным.

В текущем сезоне Мадуэке провел 9 матчей и забил 2 гола за ПСВ. Некоторое время он провел без футбола из-за травмы голеностопа.

Мадуэке является левшой, но играет на правом фланге атаки. Скорее всего, он не станет конкурентом для украинца Михаила Мудрика, поскольку экс-вингер «Шахтер» играет слева.

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Источник ФК Челси
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Комментарии 2
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NachoBarbero
Який науй конкурент? Він ж лівоногий і грає на протилежному фланзі.
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+1
KIEWADIM
Та тут игры разума автора статьи. Спокуха, расходимся.
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0
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