ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вингера за 35 млн евро. Конкурент для Мудрика?

Английский вингер Нони Мадуэке официально перешел из нидерландского ПСВ в английский Челси.

Контракт 20-летнего хавбека с синими будет действовать до 2030 года.

За трансфер лондонцский клуб заплатил 35 млн евро, по неофициальным данным.

В текущем сезоне Мадуэке провел 9 матчей и забил 2 гола за ПСВ. Некоторое время он провел без футбола из-за травмы голеностопа.

Мадуэке является левшой, но играет на правом фланге атаки. Скорее всего, он не станет конкурентом для украинца Михаила Мудрика, поскольку экс-вингер «Шахтер» играет слева.

