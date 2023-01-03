Миколенко или Де Дзерби? Стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ
«Эвертон» сыграет с «Брайтоном»
Сегодня, 3 января, «Эвертон» в 19-м туре АПЛ сыграет с «Брайтоном». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч. Отметим, что главным тренером Брайтона является экс-наставник донецкого «Шахтера» – Де Дзерби.
«Эвертон»: Пикфорд, Пэттерсон, Коуди, Тарковски, Миколенко, Ивоби, Гуйе, Дэвис, МакНил, Калверт-Льюин, Грей.
«Брайтон»: Санчес, Эступинан, Колвилл, Данк, Велтман, Гросс, Сармиенто, Кайседо, Митома, Марч, Фергюссон
Tonight's Toffees! ✊#EVEBHA pic.twitter.com/b3IADHQ909— Everton (@Everton) January 3, 2023
TEAM NEWS! 🚨 Here's our starting XI to take on @Everton tonight. 📝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 3, 2023
📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC ❤️🔥 pic.twitter.com/H8tlUDMttR
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