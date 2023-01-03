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  4. Миколенко или Де Дзерби? Стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ
Англия
03 января 2023, 21:28 |
287
0

Миколенко или Де Дзерби? Стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ

«Эвертон» сыграет с «Брайтоном»

03 января 2023, 21:28 |
287
0
Миколенко или Де Дзерби? Стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ
Twitter. Виталий Миколенко

Сегодня, 3 января, «Эвертон» в 19-м туре АПЛ сыграет с «Брайтоном». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч. Отметим, что главным тренером Брайтона является экс-наставник донецкого «Шахтера» – Де Дзерби.

«Эвертон»: Пикфорд, Пэттерсон, Коуди, Тарковски, Миколенко, Ивоби, Гуйе, Дэвис, МакНил, Калверт-Льюин, Грей.

«Брайтон»: Санчес, Эступинан, Колвилл, Данк, Велтман, Гросс, Сармиенто, Кайседо, Митома, Марч, Фергюссон

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Брайтон Эвертон Эвертон - Брайтон стартовые составы Виталий Миколенко Роберто Де Дзерби
Источник Sport.ua
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