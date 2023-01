Миколенко или Де Дзерби? Стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ

Сегодня, 3 января, «Эвертон» в 19-м туре АПЛ сыграет с «Брайтоном». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч. Отметим, что главным тренером Брайтона является экс-наставник донецкого «Шахтера» – Де Дзерби.

«Эвертон»: Пикфорд, Пэттерсон, Коуди, Тарковски, Миколенко, Ивоби, Гуйе, Дэвис, МакНил, Калверт-Льюин, Грей.

«Брайтон»: Санчес, Эступинан, Колвилл, Данк, Велтман, Гросс, Сармиенто, Кайседо, Митома, Марч, Фергюссон

