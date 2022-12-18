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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 15:40 | Обновлено 18 декабря 2022, 16:57
4290
0

Аргентина – Франция. Стали известны стартовые составы команд

До финального матча чемпионата мира 2022 осталось чуть больше часа

18 декабря 2022, 15:40 | Обновлено 18 декабря 2022, 16:57
4290
0
Аргентина – Франция. Стали известны стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 декабря, состоится финал чемпионата мира в Катаре. В главном поединке сыграют сборные Аргентины и Франции.

Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Польский арбитр Шимон Марциняк даст стартовый свисток в 17:00 по киевскому времени.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Гризманн, Тчуамени, Рабьо, Дембеле, Жиру, Мбаппе.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Франция.

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Источник Sport.ua
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