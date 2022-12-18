Аргентина – Франция. Стали известны стартовые составы команд
До финального матча чемпионата мира 2022 осталось чуть больше часа
В воскресенье, 18 декабря, состоится финал чемпионата мира в Катаре. В главном поединке сыграют сборные Аргентины и Франции.
Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Польский арбитр Шимон Марциняк даст стартовый свисток в 17:00 по киевскому времени.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес.
Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Гризманн, Тчуамени, Рабьо, Дембеле, Жиру, Мбаппе.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Франция.
The line-ups are in!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022
Today's #FIFAWorldCup Final Starting XIs for Argentina and France ⤵️
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