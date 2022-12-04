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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 21:07 | Обновлено 04 декабря 2022, 21:11
1208
0

Назван лучший игрок матча Франции против Польши в 1/8 финала ЧМ

Форвард французов Килиан Мбаппе сделал дубль и получил награду от ФИФА

04 декабря 2022, 21:07 | Обновлено 04 декабря 2022, 21:11
1208
0
Назван лучший игрок матча Франции против Польши в 1/8 финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, автор дубля, назван лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022.

В поединке 1/8 финала ЧМ Франция обыграла Польшу (3:1) и вышла в четвертьфинал.

У французов счет открыл Оливье Жиру, а во втором тайме Килиан Мбаппе оформил дубль. Гол престижа для поляков на 90+9 минуте с пенальти забил Роберт Левандовски.

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Источник Sport.ua
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