Назван лучший игрок матча Франции против Польши в 1/8 финала ЧМ
Форвард французов Килиан Мбаппе сделал дубль и получил награду от ФИФА
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, автор дубля, назван лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022.
В поединке 1/8 финала ЧМ Франция обыграла Польшу (3:1) и вышла в четвертьфинал.
У французов счет открыл Оливье Жиру, а во втором тайме Килиан Мбаппе оформил дубль. Гол престижа для поляков на 90+9 минуте с пенальти забил Роберт Левандовски.
🔥 Kylian Mbappé pulls clear in the race for the Golden Boot with *two* Goal of the Tournament contenders.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2022
What a performance! He’s today’s @Budweiser Player of the Match.
🇫🇷 #FRAPOL 🇵🇱 #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud @BudFootball @Budweiser pic.twitter.com/Oa1h8TzOS0
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