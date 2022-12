Назван лучший игрок матча Франции против Польши в 1/8 финала ЧМ

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, автор дубля, назван лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022.

В поединке 1/8 финала ЧМ Франция обыграла Польшу (3:1) и вышла в четвертьфинал.

У французов счет открыл Оливье Жиру, а во втором тайме Килиан Мбаппе оформил дубль. Гол престижа для поляков на 90+9 минуте с пенальти забил Роберт Левандовски.

🔥 Kylian Mbappé pulls clear in the race for the Golden Boot with *two* Goal of the Tournament contenders.



What a performance! He's today's Player of the Match.



🇫🇷 #FRAPOL 🇵🇱 #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud @BudFootball @Budweiser pic.twitter.com/Oa1h8TzOS0