ФОТО. Save Ukraine и тризуб на руке. Фанат выбежал на поле в матче ЧМ-2022

Сегодня, 28 ноября сборная Португалии во втором туре чемпионата мира 2022 года в Катаре обыграла Уругвай со счетом 2:0.

Во время второго тайма матча на поле выбежал болельщик. На нем была футболка Супермэна с надписями «Спасите Украину» и «Уважение иранским» женщинам, а в руках – радужный флаг. На левой руке у него замечена татуировка с украинским тризубом.

Этим болельщиком оказался итальянский футболист Марио Ферри. В начале полномасштабной войны в Украине он прибыл в Польшу и помогал эвакуировать из Украины беженцев.



Getty Images/Global Images Ukraine



Getty Images/Global Images Ukraine

This pitch invader during the Portugal-Uruguay match was holding a rainbow flag.



The front of his shirt read 'Save Ukraine' and the back read 'Respect For Iranian Women'. pic.twitter.com/DeHDf4jQ7S