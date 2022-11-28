Роналду уже точно в плей-офф. Португалия обыграла Уругвай

В Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоялся поединок второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграли национальные сборные Португалии и Уругвая.

После жеребьевки именно этим командам эксперты и букмекеры предрекали итоговые места в топ-2 турнирной таблицы квартета и выход в 1/8 финала турнира. Однако матчи первого тура показали, что Гана и Южная Корея – вовсе не мальчики для битья.

Четыре дня назад португальцы с большими трудностями одержали победу над африканцами (3:2), а уругвайцы так и не смогли забить Южной Кореи (0:0). Поэтому сегодняшняя победа Ганы над корейцами (3:2) стала настоящим подарком судьбы для первых в истории чемпионов мира, ведь в любом случае в третьем туре будет все в их руках.

Первый тайм отчетного поединка прошел при равной борьбе команд с минимумом опасных моментов. Ближе к тому, чтобы открыть счет, были «небесно-голубые», однако на перерыв футболисты ушли при нулях на табло. Как это часто бывает, гораздо интереснее прошла вторая половина встречи.

На 55-й минуте Португалия вышла вперед: Бруну Фернандеш сделал навес в штрафную площадь на Роналду, Криштиану до мяча не дотянулся, но голкипер явно был не готов к такому сценарию и не сумел отвести угрозу от своих ворот.

После этого футболисты сборной Уругвая стали играть гораздо более открыто и агрессивно, ведь им нужно было отыгрываться. В то же время португальцы пытались сохранить нужный для себя результат, чтобы досрочно гарантировать себе выход в плей-офф Мундиаля.

Пожалуй, идеальный шанс сравнять счет уругвайцы имели на 75 минуте. Макси Гомес, вышедший на замену, оказался на ударной позиции после передачи с правого фланга и нанес удар, который приняла на себя штанга. Если бы форварду удалось попасть в створ, вратарю португальцев пришлось бы доставать мяч из сетки.

В концовке встречи, после просмотра VAR главный арбитр назначил пенальти в ворота Уругвая за игру рукой защитника Хосе Марии Хименеса в штрафной площади. Фернандеш, заработавший 11-метровый, сам и исполнил приговор в отсутствие Роналду, который к тому времени уже был замерен. Для Бруну это первый в карьере дубль на Мундиалях.

2:0 – Португалия одержала вторую победу и гарантировала себе место в 1/8 финала турнира. Уругваю в последнем туре группового этапа обязательно нужно побеждать Гану, чтобы все-таки взобраться на заветную вторую строчку.

​Чемпионат Мира Группа Н. 2 тур.

Португалия – Уругвай – 2:0

Фернандеш, 53, 90+3 (пен.)

Невеш, 38, Фелиш, 77 – Бентанкур, 7, Оливера, 44

Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш (Геррейру, 42), Б.Силва, Невеш (Леау, 69), Карвалью (Пальинья, 82), Б. Фернандеш, Роналду (Рамуш, 82), Фелиш (Нунеш, 82).

Запас: де Са, Патрисиу, Дало, Антониу Силва, Витинья, Ж. Мариу, Орта, Андре Силва.

Уругвай: Рочет, Коатес, Годин (Пельистри, 62), Хименес, Варела, Вальверде, Бентанкур, Весино (де Арраскаэта, 61), Оливера (Винья, 86), Кавани (Суарес, 73), Нуньес (М. Гомес, 72).

Запас: Соса, Муслера, Х. Родригес, Касерес, Торрейра, де ла Крус, Угарте, Ф. Торрес, Каноббио.

Арбитр: Алиреза Фагани (Иран)

Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар)

Удары (в створ): 154 (5) – 11 (5)

Угловые: 6 – 2

Оффсайды: 3 – 0.

ПОРТУГАЛИЯ - УРУГВАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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