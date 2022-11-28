Роналду уже точно в плей-офф. Португалия обыграла Уругвай
Дублем отличился полузащитник Бруну Фернандеш
В Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоялся поединок второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграли национальные сборные Португалии и Уругвая.
После жеребьевки именно этим командам эксперты и букмекеры предрекали итоговые места в топ-2 турнирной таблицы квартета и выход в 1/8 финала турнира. Однако матчи первого тура показали, что Гана и Южная Корея – вовсе не мальчики для битья.
Четыре дня назад португальцы с большими трудностями одержали победу над африканцами (3:2), а уругвайцы так и не смогли забить Южной Кореи (0:0). Поэтому сегодняшняя победа Ганы над корейцами (3:2) стала настоящим подарком судьбы для первых в истории чемпионов мира, ведь в любом случае в третьем туре будет все в их руках.
Первый тайм отчетного поединка прошел при равной борьбе команд с минимумом опасных моментов. Ближе к тому, чтобы открыть счет, были «небесно-голубые», однако на перерыв футболисты ушли при нулях на табло. Как это часто бывает, гораздо интереснее прошла вторая половина встречи.
На 55-й минуте Португалия вышла вперед: Бруну Фернандеш сделал навес в штрафную площадь на Роналду, Криштиану до мяча не дотянулся, но голкипер явно был не готов к такому сценарию и не сумел отвести угрозу от своих ворот.
После этого футболисты сборной Уругвая стали играть гораздо более открыто и агрессивно, ведь им нужно было отыгрываться. В то же время португальцы пытались сохранить нужный для себя результат, чтобы досрочно гарантировать себе выход в плей-офф Мундиаля.
Пожалуй, идеальный шанс сравнять счет уругвайцы имели на 75 минуте. Макси Гомес, вышедший на замену, оказался на ударной позиции после передачи с правого фланга и нанес удар, который приняла на себя штанга. Если бы форварду удалось попасть в створ, вратарю португальцев пришлось бы доставать мяч из сетки.
В концовке встречи, после просмотра VAR главный арбитр назначил пенальти в ворота Уругвая за игру рукой защитника Хосе Марии Хименеса в штрафной площади. Фернандеш, заработавший 11-метровый, сам и исполнил приговор в отсутствие Роналду, который к тому времени уже был замерен. Для Бруну это первый в карьере дубль на Мундиалях.
2:0 – Португалия одержала вторую победу и гарантировала себе место в 1/8 финала турнира. Уругваю в последнем туре группового этапа обязательно нужно побеждать Гану, чтобы все-таки взобраться на заветную вторую строчку.
Чемпионат Мира Группа Н. 2 тур.
Португалия – Уругвай – 2:0
Фернандеш, 53, 90+3 (пен.)
Невеш, 38, Фелиш, 77 – Бентанкур, 7, Оливера, 44
Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш (Геррейру, 42), Б.Силва, Невеш (Леау, 69), Карвалью (Пальинья, 82), Б. Фернандеш, Роналду (Рамуш, 82), Фелиш (Нунеш, 82).
Запас: де Са, Патрисиу, Дало, Антониу Силва, Витинья, Ж. Мариу, Орта, Андре Силва.
Уругвай: Рочет, Коатес, Годин (Пельистри, 62), Хименес, Варела, Вальверде, Бентанкур, Весино (де Арраскаэта, 61), Оливера (Винья, 86), Кавани (Суарес, 73), Нуньес (М. Гомес, 72).
Запас: Соса, Муслера, Х. Родригес, Касерес, Торрейра, де ла Крус, Угарте, Ф. Торрес, Каноббио.
Арбитр: Алиреза Фагани (Иран)
Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар)
Удары (в створ): 154 (5) – 11 (5)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 3 – 0.
ПОРТУГАЛИЯ - УРУГВАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 24°C
События матча
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