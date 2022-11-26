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Чемпионат мира
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28.11.2022 21:00 - : -
Уругвай
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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 20:25 |
143
0

Португалия – Уругвай. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Заключительный матч второго тура ЧМ-2022

26 ноября 2022, 20:25 |
143
0
Португалия – Уругвай. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Заключительный матч второго тура чемпионата мира-2022 пройдет в Лусаиле на стадионе «Айконик»: сборная Португалии сыграет с Уругваем. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Португалия

В первом туре чемпионата мира сборная Португалии в очень непростом матче обыграла Данию со счетом 3:2. Этот матч, особенно его второй тайм, когда и были забиты все пять голов, по праву может претендовать на звание лучшего на групповом этапе всего чемпионата мира. Тем не менее, он не только показал силу атакующей линии сборной Португалии, но и вскрыл очевидные проблемы в защите.

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Победа во втором туре максимально приблизит, а, возможно, даже обеспечит Португалии путевку в плей-офф, хотя и ничья не станет катастрофой для команды Фернанду Сантуша. Вокруг главной звезды португальцев, Криштиану Роналду сейчас много нездоровых разговоров, однако играть ему это не мешает – в матче с Ганой он сам заработал пенальти и реализовал его, забив на своем пятом чемпионате мира. Единственной кадровой потерей сборной Португалии можно назвать травму левого защитника «ПСЖ» Нуну Мендеша.

Уругвай

А вот сборная Уругвая в первом туре сыграла вничью 0:0 с командой Южной Кореи. Команда Диего Алонсо выглядела очень бледно и на победу явно не наиграла. И это при роскошном подборе игроков в атаке – наставник уругвайцев может даже позволить себе оставить в запасе самого Эдинсона Кавани.

Матч с Португалией во втором туре – это реальная перспектива для Уругвая остаться по итогам двух туров всего с 1 очком в активе и с крайне малыми шансами на выход в плей-офф. А за счет чего южноамериканцы хотят отбирать очки у Роналду и компании – в первом туре мы не увидели.

История встреч

Между собой Португалия и Уругвай встречались лишь трижды в истории, при чем два из трех матчей были товарищескими. А вот последний, 4-летней давности на ЧМ-2018, явно остался в памяти Роналду и компании: именно Уругвай обыграл португальцев в 1/8 финала со счетом 2:1 и выбил действующих на тот момент чемпионов Европы из турнира. И наверняка подопечные Сантуша захотят взять реванш за то поражение.

Прогноз на противостояние

Букмекеры фаворитом матча по праву считают Португалию. В победе португальцев мы не уверены, но они должны как минимум не проиграть. Наша ставка – 1Х, коэффициент 1,25.

Ориентировочные составы:

Португалия: Диогу Кошта, Геррейру, Пепе, Рубен Диаш, Канселу, Рубен Невеш, Карвальо, Бруну Фернандеш, Фелиш, Бернарду Силва, Роналду

Уругвай: Рочет, Винья, Хименес, Годин, Варела, Бентанкур, Вальверде, Пельистри, Весино, Нуньес, Суарес

28 ноября, понедельник

Португалия – Уругвай
Лусаил. Стадион «Айконик». 21:00
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Источник Sport.ua
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