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Чемпионат мира
Португалия
28.11.2022, FT 2 : 0
Уругвай
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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 23:40 |
1901
0

Португалия – Уругвай – 2:0. Дубль Фернандеша, команда вышла в плей-офф

Топ-матч тура на чемпионате мира

28 ноября 2022, 23:40 |
1901
0
Португалия – Уругвай – 2:0. Дубль Фернандеша, команда вышла в плей-офф
twitter.com/FIFAWorldCup

В 21:00 стартовал матч чемпионата мира между сборными Португалии и Уругвая. В первом туре португальцы обыграли Гану, а вот Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей.

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Португалия выиграла 2:0 благодаря дублю Бруну Фернандеша, что обеспечило команде выход в плей-офф с первого места.

Португалия - Уругвай 2:0. Обзор матча

Португалия - Уругвай 1:0. Гол Фернандеша

Португалия - Уругвай 2:0. Гол Фернандеша

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
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Источник Sport.ua
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