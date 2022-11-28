Чемпионат мира
28.11.2022, FT 2 : 0
Чемпионат мира28 ноября 2022, 23:40 |
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Португалия – Уругвай – 2:0. Дубль Фернандеша, команда вышла в плей-офф
Топ-матч тура на чемпионате мира
28 ноября 2022, 23:40 |
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В 21:00 стартовал матч чемпионата мира между сборными Португалии и Уругвая. В первом туре португальцы обыграли Гану, а вот Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей.
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Португалия выиграла 2:0 благодаря дублю Бруну Фернандеша, что обеспечило команде выход в плей-офф с первого места.
Португалия - Уругвай 2:0. Обзор матча
Португалия - Уругвай 1:0. Гол Фернандеша
Португалия - Уругвай 2:0. Гол Фернандеша
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
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