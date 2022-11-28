Португалия – Уругвай – 2:0. Дубль Фернандеша, команда вышла в плей-офф

В 21:00 стартовал матч чемпионата мира между сборными Португалии и Уругвая. В первом туре португальцы обыграли Гану, а вот Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей.

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Португалия выиграла 2:0 благодаря дублю Бруну Фернандеша, что обеспечило команде выход в плей-офф с первого места.

Португалия - Уругвай 2:0. Обзор матча

Португалия - Уругвай 1:0. Гол Фернандеша

Португалия - Уругвай 2:0. Гол Фернандеша