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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 01:11 |
13
0

Наставник сборной Португалии: «Это заслуженная победа»

Фернанду Сантуш – о победе над Уругваем

29 ноября 2022, 01:11 |
13
0
Наставник сборной Португалии: «Это заслуженная победа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал оценку поединку 2-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 с командой Уругвая, в котором его подопечные добились победы со счетом 2:0.

«Это была заслуженная победа. Игроки выполнили то, что было запланировано. Первая часть турнира позади, мы ее завершили. Теперь пришло время продолжить работу над улучшением некоторых аспектов нашей игры.

Команда была сплоченной. Сила прослеживалась не только в качестве игры, но и во взаимодействии футболистов. Так добиваются положительных результатов. Мы хотим приносить радость португальцам и самим себе», – заявил Сантуш.

Сборная Португалии, обыграв Уругвай, как известно, досрочно вышла в плей-офф мундиаля, проходящего в Катаре. 2 декабря она сыграет в 3-м туре со сборной Южной Кореи.

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Источник O Jogo
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