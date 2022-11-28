Португалия уже в 1/8 финала. Турнирная таблица группы Н

Сегодня матчем Португалия – Уругвай (победа португальцев 2:0) завершился второй тур чемпионата мира в группе Н. Сборная Португалии набрала 6 очков и досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала.

В борьбе за второе место с 3 баллами лидирует Гана, однако Южная Корея и Уругвай, у которых по 1 баллу в активе, сохраняют шансы на попадание в плей-офф.

В заключительном, третьем туре, Гана сыграет с Уругваем, а Южная Корея – с Португалией. Оба матча состоятся в пятницу, 2 декабря. Начало – в 17:00 по Киеву.

Турнирная таблица группы Н: