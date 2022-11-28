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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 23:46 |
561
0

Португалия уже в 1/8 финала. Турнирная таблица группы Н

За второе место будет борьба

28 ноября 2022, 23:46 |
561
0
Португалия уже в 1/8 финала. Турнирная таблица группы Н
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня матчем Португалия – Уругвай (победа португальцев 2:0) завершился второй тур чемпионата мира в группе Н. Сборная Португалии набрала 6 очков и досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала.

В борьбе за второе место с 3 баллами лидирует Гана, однако Южная Корея и Уругвай, у которых по 1 баллу в активе, сохраняют шансы на попадание в плей-офф.

В заключительном, третьем туре, Гана сыграет с Уругваем, а Южная Корея – с Португалией. Оба матча состоятся в пятницу, 2 декабря. Начало – в 17:00 по Киеву.

Турнирная таблица группы Н:

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Источник Sport.ua
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