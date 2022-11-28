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Чемпионат мира
Португалия
28.11.2022, FT 2 : 0
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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 20:57 | Обновлено 28 ноября 2022, 23:03
7562
6

Португалия – Уругвай – 2:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 2-го тура чемпионата мира

28 ноября 2022, 20:57 | Обновлено 28 ноября 2022, 23:03
7562
6
Португалия – Уругвай – 2:0. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

​Чемпионат Мира Группа Н. 2 тур.

Португалия – Уругвай – 2:0

Фернандеш, 53, 90+3 (пен.)

Невеш, 38, Фелиш, 77 – Бентанкур, 7, Оливера, 44

Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш (Геррейру, 42), Б.Силва, Невеш (Леау, 69), Карвалью (Пальинья, 82), Б. Фернандеш, Роналду (Рамуш, 82), Фелиш (Нунеш, 82).

Запас: де Са, Патрисиу, Дало, Антониу Силва, Витинья, Ж. Мариу, Орта, Андре Силва.

Уругвай: Рочет, Коатес, Годин (Пельистри, 62), Хименес, Варела, Вальверде, Бентанкур, Весино (де Арраскаэта, 61), Оливера (Винья, 86), Кавани (Суарес, 73), Нуньес (М. Гомес, 72).

Запас: Соса, Муслера, Х. Родригес, Касерес, Торрейра, де ла Крус, Угарте, Ф. Торрес, Каноббио.

Арбитр: Алиреза Фагани (Иран)

Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар)

В понедельник, 28 ноября сборная Португалии во втором туре ЧМ-2022 по футболу в Лусаиле на стадионе «Айконик» сыграет с Уругваем. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Португалия обыграла Гану 3:2, а Уругвай сыграл вничью 0:0 с Южной Кореей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Уругвай, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Dar Veter
Забрали таки гол для Бруну.)
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+2
leha_frenkel
Скільки раз передивився ...але ж Роналду ніби не доторкнувся головою до м'яча 
Ответить
+2
Dar Veter
Как же быстро соображает Фернандеш.) Оливера не отошел  на 9 метров и Бруну  в него пробил. Горчичник!
Ответить
-1
Dar Veter
Трусы спасли Португалию после выхода Бентанкура.  Или то что в трусах.   Мяч таки пролез между ног, но очень мляво.)
Ответить
-1
Am
Ronaldo Top
Ответить
-2
Dar Veter
700+ очередной гоооооол!  И забил лаком для волос после подачи Бруну.))  Еще  непонятно на кого запишут.  Вроде волосинками задел, как показал повтор.
Ответить
-2
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