Португалия – Уругвай – 2:0. Текстовая трансляция матча
Стенограмма поединка 2-го тура чемпионата мира
Чемпионат Мира Группа Н. 2 тур.
Португалия – Уругвай – 2:0
Фернандеш, 53, 90+3 (пен.)
Невеш, 38, Фелиш, 77 – Бентанкур, 7, Оливера, 44
Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш (Геррейру, 42), Б.Силва, Невеш (Леау, 69), Карвалью (Пальинья, 82), Б. Фернандеш, Роналду (Рамуш, 82), Фелиш (Нунеш, 82).
Запас: де Са, Патрисиу, Дало, Антониу Силва, Витинья, Ж. Мариу, Орта, Андре Силва.
Уругвай: Рочет, Коатес, Годин (Пельистри, 62), Хименес, Варела, Вальверде, Бентанкур, Весино (де Арраскаэта, 61), Оливера (Винья, 86), Кавани (Суарес, 73), Нуньес (М. Гомес, 72).
Запас: Соса, Муслера, Х. Родригес, Касерес, Торрейра, де ла Крус, Угарте, Ф. Торрес, Каноббио.
Арбитр: Алиреза Фагани (Иран)
Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар)
В понедельник, 28 ноября сборная Португалии во втором туре ЧМ-2022 по футболу в Лусаиле на стадионе «Айконик» сыграет с Уругваем. Начало матча – в 21:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре Португалия обыграла Гану 3:2, а Уругвай сыграл вничью 0:0 с Южной Кореей.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Уругвай, за которой можно следить в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре
У Германии, Бельгии, Хорватии серьезные сложности с выходом в плей-офф