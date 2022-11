Вышел, забил, но не рекорд. Рэшфорд попал в один из топов по голам на ЧМ

Вингер сборной Англии по футболу Маркус Рэшфорд в матче 1-го тура ЧМ-2022 против Ирана забил пятый гол для своей команды.

Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу англичан. Маркус появился на поле на 70-й минуте игры, а уже спустя 49 секунд отличился забитім голом.

Не смотря на достаточно быстрое взятие ворот от Рэшфорда, его гол стал третьим самым быстрым голом после выхода на поле в истории ЧМ. Рекорд принадлежит Эббе Санду, забившему за сборную Дании спустя 16 секунд после появления на поле. На втором месте – Ричард Моралес из Уругвая с результатом 18 секунд.

49 - Marcus Rashford scored just 49 seconds after coming on for England, the third-quickest goal by a substitute in World Cup history. Impact. pic.twitter.com/NIjqb6nHXW