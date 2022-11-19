Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Шахтер. Довбик и Мудрик выйдут в основе
Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 12:07 | Обновлено 19 ноября 2022, 12:42
967
3

Днепр-1 – Шахтер. Довбик и Мудрик выйдут в основе

Стали известны составы команд на матч

19 ноября 2022, 12:07 | Обновлено 19 ноября 2022, 12:42
967
3
Днепр-1 – Шахтер. Довбик и Мудрик выйдут в основе
СК Днепр-1

Сегодня, 19 ноября, «Днепр-1» в центральном матче 14-го тура УПЛ примет «Шахтер». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Днепр-1»: Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик
Запас: Юрчук, Логинов, Когут, Танчик, Назаренко, Кононов, Гомес, Балули

«Шахтер»: Трубин, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Назарина, Мудрик, Сикан
Запас: Шевченко, Пузанков, Пятов, Траоре, Тотовицкий, Крыськив, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козик, Петряк

По теме:
Быстрый ответ. Пихаленок сравнял счет в матче Днепр-1 – Шахтер
Колос – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Ляп от Валефа. Мудрик открыл счет в матче с Днепром-1
Днепр-1 Шахтер Донецк Днепр-1 - Шахтер Украинская Премьер-лига стартовые составы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УПЛ
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левандовски ответил, будет ли он играть в сине-желтой повязке от Шевченко
Футбол | 18 ноября 2022, 22:40 9
Левандовски ответил, будет ли он играть в сине-желтой повязке от Шевченко
Левандовски ответил, будет ли он играть в сине-желтой повязке от Шевченко

Подарок от украинца оказался чисто символическим

БРЫНЗАК: «Мне были угрозы, глаза в глаза за три дня до конференции»
Биатлон | 19 ноября 2022, 09:09 4
БРЫНЗАК: «Мне были угрозы, глаза в глаза за три дня до конференции»
БРЫНЗАК: «Мне были угрозы, глаза в глаза за три дня до конференции»

Бывший президент ФБУ обвинил Дмитрия Пидручного в нечестной борьбе

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Теннис | 18.11.2022, 20:38
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Наивные. На россии все еще надеются провести матч за Суперкубок УЕФА-2023
Футбол | 18.11.2022, 23:10
Наивные. На россии все еще надеются провести матч за Суперкубок УЕФА-2023
Наивные. На россии все еще надеются провести матч за Суперкубок УЕФА-2023
ЧМ-2022. Где смотреть, слушать и за кого болеть на Мундиале в Катаре
Футбол | 18.11.2022, 14:41
ЧМ-2022. Где смотреть, слушать и за кого болеть на Мундиале в Катаре
ЧМ-2022. Где смотреть, слушать и за кого болеть на Мундиале в Катаре
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maks_krot
Что то йови задумал интересное  ,где Крыськив ????
Ответить
+1
Aleks04
Старий-добрий переляканий футбол від Йовічевіча. 3 центральних захисника + 2 опорника
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ
И снова политика Катара. Испании запретили взять национальное блюдо на ЧМ
17.11.2022, 15:26 6
Футбол
ФОТО. Горячая испанка на отдыхе. Бадоса показала себя на Мальдивах
ФОТО. Горячая испанка на отдыхе. Бадоса показала себя на Мальдивах
17.11.2022, 16:41
Теннис
Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
17.11.2022, 20:59 16
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Гутцайт избран новым главой НОК Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Гутцайт избран новым главой НОК Украины
17.11.2022, 18:08 68
Другие виды
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
18.11.2022, 15:00
Футбол
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
18.11.2022, 16:48 44
Футбол
Чиновник: Катар заплатил Эквадору за победу 1:0 в матче-открытия ЧМ-2022
Чиновник: Катар заплатил Эквадору за победу 1:0 в матче-открытия ЧМ-2022
18.11.2022, 05:30 21
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
18.11.2022, 03:30 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности