Днепр-1 – Шахтер. Довбик и Мудрик выйдут в основе

Сегодня, 19 ноября, «Днепр-1» в центральном матче 14-го тура УПЛ примет «Шахтер». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Днепр-1»: Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

Запас: Юрчук, Логинов, Когут, Танчик, Назаренко, Кононов, Гомес, Балули

«Шахтер»: Трубин, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Назарина, Мудрик, Сикан

Запас: Шевченко, Пузанков, Пятов, Траоре, Тотовицкий, Крыськив, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козик, Петряк

