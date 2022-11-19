Днепр-1 – Шахтер. Довбик и Мудрик выйдут в основе
Стали известны составы команд на матч
Сегодня, 19 ноября, «Днепр-1» в центральном матче 14-го тура УПЛ примет «Шахтер». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Днепр-1»: Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик
Запас: Юрчук, Логинов, Когут, Танчик, Назаренко, Кононов, Гомес, Балули
«Шахтер»: Трубин, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Назарина, Мудрик, Сикан
Запас: Шевченко, Пузанков, Пятов, Траоре, Тотовицкий, Крыськив, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козик, Петряк
⚒ Shakhtar’s line-up for the match vs Dnipro-1.— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) November 19, 2022
🧡 Go, team! 👊🏻#Shakhtar #Dnipro1Shakhtar pic.twitter.com/mdCTW0aqXE
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