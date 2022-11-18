В субботу, 19 ноября, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится центральный матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Днепр-1

Традиционно в украинском чемпионате за золотые медали ведут борьбу «Динамо» и «Шахтер», а для всех остальных клубов пределом мечтаний являются бронзовый комплект наград и путевка в Лигу Европы. Этот сезон не должен был стать исключением, задолго до его начала большинство экспертов предрекали чемпионство киевского «Динамо», чей состав не слишком изменился, в отличие от «Шахтера» и «Днепра-1», которые лишились большинства своих легионеров из-за войны.

Не играл на руку «Днепру-1» и уход главного тренера Игора Йовичевича в донецкий «Шахтер». Казалось, что под руководством не слишком опытного экс-наставника «Металлиста» Александра Кучера днепряне вряд ли могут рассчитывать на хорошие результаты. Но вот сезон приблизился к экватору, а клуб из Днепра неожиданно единолично возглавляет турнирную таблицу, не проиграв в УПЛ ни одного матча. Еще и в дебютном еврокубковом сезоне спортклубовцам удалось выйти в еврокубковую весну, заняв второе место в своей группе Лиги конференций. Так что пока для днепрян все складывается очень хорошо.

Шахтер

Игор Йовичевич стал настоящей находкой для «горняков». В условиях войны мало кто из квалифицированных иностранных специалистов готов работать в Украине, и хорватский тренер является одним из немногих отважных. Йовичевич покинул «Днепр-1» достаточно некрасиво, поскольку не просто перешел в стан одного из главных соперников, но и долгое время врал своему прежнему руководству, что никуда не уходит. Но, очевидно, наставник следовал зову сердца.

Хорват мечтал в качестве главного тренера попробовать свои силы в групповом раунде Лиги чемпионов, и другого удобного случая для осуществления этой мечты могло и не быть. Главное для «Шахтера», что с Йовичевичем команда выступила выше ожиданий болельщиков, ведь вела борьбу за выход в плей-офф турнира. И все же дончане вылетели в Лигу Европы, заняв в группе третье место. В чемпионате УПЛ «Шахтер» пока идет вторым и отстает от «Днепра-1» на 5 очков, имея при этом игру в запасе.

Если подопечные Йовичевича, которых букмекеры считают фаворитами, не смогут одержать победу в предстоящем матче, то «Днепр-1» гарантированно уйдет на перерыв в качестве зимнего чемпиона.

Кадровая ситуация

Оба клуба подошли к поединку без дисквалифицированных футболистов. Но лазарет переполнен: как в одной, так и в другой команде. Тренерский штаб Кучера не может рассчитывать на Валерия Лучкевича, Эмилиано Пуриту, Доминго Бланко и Алексея Гуцуляка. У «горняков» травмированы Виктор Корниенко, Ефим Конопля, Александр Зубков и Марьян Швед.

История встреч

Между собой команды ранее провели 6 официальных поединков, во всех без исключения одержал победу «Шахтер». Как известно, ничто не длится вечно, поэтому есть смысл поставить на то, что «Днепр-1» в эту субботу не проиграет (1Х).

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Назаренко, Амаш, Довбик.

«Шахтер»: Трубин – Лукас Тейлор, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Назарина, Судаков, Бондаренко, Мудрик, Траоре.

19 ноября, суббота