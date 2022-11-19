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Чемпионат Украины
Днепр-1
19.11.2022, FT 2 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 15:56 | Обновлено 19 ноября 2022, 16:06
8459
4

Днепр-1 – Шахтер – 2:1. Лидер идет в отрыв. Видео голов и обзор матча

Обзор центрального матча 14-го тура УПЛ

19 ноября 2022, 15:56 | Обновлено 19 ноября 2022, 16:06
8459
4
Днепр-1 – Шахтер – 2:1. Лидер идет в отрыв. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 19 ноября, «Днепр-1» в 14-м туре УПЛ принимал «Шахтер». Матч завершился победой «Днепра-1» со счетом 2:1.

Составы команд:

«Днепр-1»: Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик
Запас: Юрчук, Логинов, Когут, Танчик, Назаренко, Кононов, Гомес, Балули

«Шахтер»: Трубин, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Назарина, Мудрик, Сикан
Запас: Шевченко, Пузанков, Пятов, Траоре, Тотовицкий, Крыськив, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козик, Петряк

Смотрите обзор самых ярких моментов матча на нашем сайте.

Обзор матча:

0:1 – Мудрик, 17-я минута:

1:1 – Пихаленок, 21-я минута:

2:1 – Довбик, 53-я минута:

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Andrey_1992
красава Дніпро-1!!!
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+3
OKs100
Довбык, это украинский Холанд.
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+3
Александр Чернов
Шахтер никакой 
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-1
Spaceman
Цікава гра,цікавий результат...Не повезло з коментатором..
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-2
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