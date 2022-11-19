Днепр-1 – Шахтер – 2:1. Лидер идет в отрыв. Видео голов и обзор матча
Обзор центрального матча 14-го тура УПЛ
Сегодня, 19 ноября, «Днепр-1» в 14-м туре УПЛ принимал «Шахтер». Матч завершился победой «Днепра-1» со счетом 2:1.
Составы команд:
«Днепр-1»: Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик
Запас: Юрчук, Логинов, Когут, Танчик, Назаренко, Кононов, Гомес, Балули
«Шахтер»: Трубин, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Назарина, Мудрик, Сикан
Запас: Шевченко, Пузанков, Пятов, Траоре, Тотовицкий, Крыськив, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козик, Петряк
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Обзор матча:
0:1 – Мудрик, 17-я минута:
1:1 – Пихаленок, 21-я минута:
2:1 – Довбик, 53-я минута:
События матча
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