В субботу, 19-го ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 13:00.

Наконец-то настанет момент, когда два оппонента по чемпионской гонке в УПЛ встретятся между собой. В заочной конкуренции «Днепр-1» выступает успешнее, в то время как «Шахтер» до этого не терял очки в противостояниях с равными по силе соперниками лишь в игре против «Динамо». Разница между командами составляет пять очков, но у футболистов Игора Йовичевича еще есть матч в запасе. Могла бы эта дистанция быть и меньше, если бы «горняки» воспользовались осечкой конкурентов в игре против «Ворсклы» (1:1), а не сыграли несколько часов спустя вничью против «Зари» (2:2). Важный матч для определения «зимнего» чемпиона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.