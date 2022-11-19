Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер

Поединок на ужгородском стадионе «Авангард» между «Днепром-1» и донецким «Шахтером» обещал быть самым интересным не только в 14-м туре украинской Премьер-лиги, но и во всем первом круге в целом. Встречались прямые конкуренты в борьбе за золотые медали, и днепрянам было достаточно не проиграть, чтобы гарантировано завершить в 2022 год в статусе зимнего чемпиона.

В пользу «горняков» говорила история встреч: во всех 6 предыдущих официальных поединках «Шахтер» одерживал победу над «Днепром-1», не позволив сопернику ни разу зацепиться хоты бы за ничью. Отчетный матч для днепрян также начался неудачно: уже на 17-й минуте ошибка бразильского вратаря Макса Валефа позволила лидеру «горняков» Михаилу Мудрику открыть счет ударом из-за пределов штрафной площади.

Подопечные Александра Кучера недолго отчаивались и уже спустя четыре минуты сумели отыграться благодаря прекрасно разыгранной атаке. Артем Довбик на правом фланге штрафной площади пяткой отпасовал Алексею Гуцуляку, тот прострелил на Александра Пихаленка, который первым касанием принял мяч, а вторым вогнал его в нижний ближний угол, огорчив свою бывшую команду.

На перерыв команды ушли при паритете на табло, а в начале второго тайма «Днепр-1» впервые вышел вперед. Отличился лучший бомбардир клуба Довбик, поразивший ворота соперника бильярдным ударом с линии штрафной площади. При таком развитии событий «Шахтеру», который изначально рассчитывал на победу, нужно было цепляться хотя бы за ничью.

Попытки команды Игора Йовичевича забить второй мяч не увенчались успехом, поскольку днепряне очень дисциплинированно отыграли вторую половину встречи в обороне. Могли футболисты «Днепра-1» даже увеличить разрыв в счете, однако еще раз заставить Анатолия Трубина доставать мяч из сетки ворот им не удалось.

2:1 – «Днепр-1» впервые в истории выиграл у «Шахтера». Но главное совсем другое: днепряне не только гарантировали себе зимнее чемпионство, но и увеличили отрыв от «горняков» в турнирной таблице до восьми очков, хоть у соперника и остается один поединок в запасе. А еще днепряне отомстили своему экс-наставнику Йовичевичу, который летом, по мнению руководства клуба, предал «Днепр-1», подписав контракт с «Шахтером».

В 15-м туре чемпионата УПЛ команда Кучера проведет выездной поединок против «Кривбасса», а «Шахтер», потерпевший первое поражение в сезоне, примет полтавскую «Ворсклу».

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Днепр-1» – «Шахтер» - 2:1

Пихаленок, 21, Довбык, 53 – Мудрик, 17

Сарапий, 29, Довбык, 88 – Бондарь, 81, Мудрик, 84

«Днепр-1»: Макс Валеф – Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк – Рубчинский (Когут, 85), Бабенко – Гуцуляк (Назаренко, 72), Пихаленок, Танчик – Довбык.

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов (Тейлор, 35), Бондарь – Назарина (Криськив, 62), Степаненко (Петряк, 79) – Мудрик, Судаков, Бондаренко – Сикан (Траоре, 63).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Удары (в створ): 9 (6) – 8 (4)

Угловые: 6 – 6

Оффсайды: 3 – 1.

ДНЕПР-1 - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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