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Днепр-1
19.11.2022, FT 2 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 14:53 | Обновлено 19 ноября 2022, 14:58
1827
35

Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер

Команда Игоря Йовичевича забила первой, однако футболисты Александра Кучера совершили камбек

19 ноября 2022, 14:53 | Обновлено 19 ноября 2022, 14:58
1827
35
Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер
СК Днепр-1

Поединок на ужгородском стадионе «Авангард» между «Днепром-1» и донецким «Шахтером» обещал быть самым интересным не только в 14-м туре украинской Премьер-лиги, но и во всем первом круге в целом. Встречались прямые конкуренты в борьбе за золотые медали, и днепрянам было достаточно не проиграть, чтобы гарантировано завершить в 2022 год в статусе зимнего чемпиона.

В пользу «горняков» говорила история встреч: во всех 6 предыдущих официальных поединках «Шахтер» одерживал победу над «Днепром-1», не позволив сопернику ни разу зацепиться хоты бы за ничью. Отчетный матч для днепрян также начался неудачно: уже на 17-й минуте ошибка бразильского вратаря Макса Валефа позволила лидеру «горняков» Михаилу Мудрику открыть счет ударом из-за пределов штрафной площади.

Подопечные Александра Кучера недолго отчаивались и уже спустя четыре минуты сумели отыграться благодаря прекрасно разыгранной атаке. Артем Довбик на правом фланге штрафной площади пяткой отпасовал Алексею Гуцуляку, тот прострелил на Александра Пихаленка, который первым касанием принял мяч, а вторым вогнал его в нижний ближний угол, огорчив свою бывшую команду.

На перерыв команды ушли при паритете на табло, а в начале второго тайма «Днепр-1» впервые вышел вперед. Отличился лучший бомбардир клуба Довбик, поразивший ворота соперника бильярдным ударом с линии штрафной площади. При таком развитии событий «Шахтеру», который изначально рассчитывал на победу, нужно было цепляться хотя бы за ничью.

Попытки команды Игора Йовичевича забить второй мяч не увенчались успехом, поскольку днепряне очень дисциплинированно отыграли вторую половину встречи в обороне. Могли футболисты «Днепра-1» даже увеличить разрыв в счете, однако еще раз заставить Анатолия Трубина доставать мяч из сетки ворот им не удалось.

2:1 – «Днепр-1» впервые в истории выиграл у «Шахтера». Но главное совсем другое: днепряне не только гарантировали себе зимнее чемпионство, но и увеличили отрыв от «горняков» в турнирной таблице до восьми очков, хоть у соперника и остается один поединок в запасе. А еще днепряне отомстили своему экс-наставнику Йовичевичу, который летом, по мнению руководства клуба, предал «Днепр-1», подписав контракт с «Шахтером».

В 15-м туре чемпионата УПЛ команда Кучера проведет выездной поединок против «Кривбасса», а «Шахтер», потерпевший первое поражение в сезоне, примет полтавскую «Ворсклу».

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Днепр-1» – «Шахтер» - 2:1

Пихаленок, 21, Довбык, 53 – Мудрик, 17

Сарапий, 29, Довбык, 88 – Бондарь, 81, Мудрик, 84

«Днепр-1»: Макс Валеф – Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк – Рубчинский (Когут, 85), Бабенко – Гуцуляк (Назаренко, 72), Пихаленок, Танчик – Довбык.

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов (Тейлор, 35), Бондарь – Назарина (Криськив, 62), Степаненко (Петряк, 79) – Мудрик, Судаков, Бондаренко – Сикан (Траоре, 63).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Удары (в створ): 9 (6) – 8 (4)
Угловые: 6 – 6
Оффсайды: 3 – 1.

ДНЕПР-1 - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Шахтер отчеты Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 37
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Batya
Красені, радий за братів із берегів Дніпра.
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+9
yuriy_kent
Чудова гра у виконанні Дніпра. Красені! Ще один крок до чемпіонства.
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+7
Aleks04
Історичний день. Всіх з перемогою. Дніпро － Чемпіон!
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+7
Владислав Антонов
На класі. Радий, що у нашому футболі нарешті з'явилася третя сила.
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+6
Spectra
Молодцы! Пришло время менять чемпиона Украины. Кроты по норкам, слишком много понтов от них было за эту часть сезона!
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+5
ozzy
Дніпро - чемпіон!!!
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+5
FunnyCat_____
С победой Днепряне !
Прекрасный результат на классе !
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+5
Burevestnik
а що то за сальний мішок вийшов грати за ШД на 63 хв.
Ніби не Селезень, а сала не менше...  
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+4
Gargantua
и того Шахтер в последних матчах ничьи с Александрией и Зарей, поражение от Днепра
а впереди Ворскла
по потеряным плюс 4 от Динамо но минус 5 уже от Днепра
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+4
Умник
С победой днепр
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+4
Aleks04
Хочеться подивитися на лице хорватського юди
Рудий татарин красень, всіх переграв цим трансфером
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+3
Tom
Можна визнати те, що на сьогоднішній день Дніпро1 є більш злагодженою командою, головне щоб порох, сил і наснаги вистачало на друге коло чемпіонату і обійшлися без травм. Молодці  
Мої вітання всім вболівальникам. Теперішній тренер у Дніпро1 виявляється не чім не поступається тому "перебіжчику", який спокусився на кротячі грошенята.
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+2
DK1961
Смешно читать кротовские комменты о том, что весь чемпионат - впереди. Хотелось бы им напомнить, как они писали, что киевлянам надо еще удержаться...в десятке...в пятерке...в четверке...Чемпионат впереди, но уже не весь - считай, половина. Я уже очень давно написал - ПО ИГРЕ ДНЕПР ЧЕМПИОН. И вряд ли любители лежать автобусом в воротах и ждать, когда сквозняк мудрило случайно затолкает мяч в чужие ворота, Днепр-1 смогут догнать. 
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+2
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Igor Tkachuk
Чудова перемога, головне, що без суддівських помилок, а то ниття було б, дуже приємно як кротів возять, дякую Дніпро 
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+2
vitalikss86
Весною 21р я казав що настане день 
І чемпіоном буде ні ШД і ні ДК
Я прогнозував з власної симпатії Металіст
Але писав що і Дніпро може 
Тільки все це 2025
Тоді ніхто не вірив мені - але зараз такий стан речей що це може навіть трапитися у 2023
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+2
VitosKH
Днепр с заслуженной победой! Шахта регресс в каждом матче,Мудрику надо уходить зимой.Михайличенко,Назарина,Петряк,Судак
ов-первая лига! Сикан- вторая лига! Тейлор и Траоре игроки чемпионата области!
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+2
OKs100
Единственное, что может помешать Днепру победить в УПЛ, это их вратарь.
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+1
Pasha007
Дніпро чемпіон....🇺🇦
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+1
Умник
Воу воу воу тормозите.
А 2 круг?
Или не играем весной?)))))
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Хутин Пуйло
Кроти:
сяхтарь найкрасій клуб України!!!!
Тим часом:
- в поточному чемпіонаті 2 місце
- за кількістю трофеїв в історії існування — не перший
- за кількістю трофеїв за історію незалежної України — не
перший
- за кількістю чемпіонських титулів — не перший
- за кількістю здобутих кубків України - ділить 1/2 місце
разом з Динамо
 
Але кроти продовжуватимуть мріяти про «найкращий клуб
України»
 
Рука-обличчя
 
 
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+1
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