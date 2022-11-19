Александр КУЧЕР: «Днепр-1 пытается не бить куда попало. Что-то получается»

Тренер «Днепра-1» Александр Кучер оценил победу со счетом 2:1 в топ-матче первой части сезона УПЛ против «Шахтера». Команда лидирует с отрывом в 8 очков.

– Интересная игра была. Готовились мы к этому матчу, ведь все понимали, что, как говорили, это матч первого круга. Могло быть по-разному. Противостояли команды, которые любят играть в футбол, и все хотели показать хорошую игру, плюс турнирное положение говорило само за себя, поэтому матч был принципиальным. Было много моментов, напряжение было. Поначалу мы пропустили. Да, скажу, что Мудрику нужно много внимания уделять, ведь он с середины поля протянул и забил гол. Но ребята – молодцы! Они не развалились после пропущенного гола, а играли так, как мы и условились. Восстановили равновесие, могли еще забивать в первом тайме, когда мы хорошо сыграли при стандартах, а фарт был на стороне «Шахтера». Однако сумели забить во втором тайме и игра была под нашим контролем, поскольку «Шахтер» не доставил нам особых проблем. При этом горняки – хорошая команда, мы хорошо позиционно сыграли, не стали падать в штрафную. Ребята – молодцы и я им очень благодарен. Очень тяжелая и очень нужная для нас победа была, конечно, учитывая турнирное положение.

– Насколько психологически непросто было играть, понимая, что вам противостоит «Шахтер»?

– Мы понимаем, что это очень хорошая команда – гранд украинского и европейского футбола, умеющая играть в футбол и там очень хорошие исполнители. Конечно, готовились к тому, что они контролируют мяч, но сегодня я не скажу, что они его сильно контролировали. Где-то плюс-минус, равный контроль мяча был. Мы тоже не бьем его куда попало, а пытаемся играть в футбол и что-то немного у нас получается.