Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Днепр-1 пытается не бить куда попало. Что-то получается»
Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 16:52 | Обновлено 19 ноября 2022, 18:13
1237
4

Александр КУЧЕР: «Днепр-1 пытается не бить куда попало. Что-то получается»

Тренер доволен победой в важнейшем матче УПЛ

19 ноября 2022, 16:52 | Обновлено 19 ноября 2022, 18:13
1237
4
Александр КУЧЕР: «Днепр-1 пытается не бить куда попало. Что-то получается»
ФК Днепр-1

Тренер «Днепра-1» Александр Кучер оценил победу со счетом 2:1 в топ-матче первой части сезона УПЛ против «Шахтера». Команда лидирует с отрывом в 8 очков.

– Интересная игра была. Готовились мы к этому матчу, ведь все понимали, что, как говорили, это матч первого круга. Могло быть по-разному. Противостояли команды, которые любят играть в футбол, и все хотели показать хорошую игру, плюс турнирное положение говорило само за себя, поэтому матч был принципиальным. Было много моментов, напряжение было. Поначалу мы пропустили. Да, скажу, что Мудрику нужно много внимания уделять, ведь он с середины поля протянул и забил гол. Но ребята – молодцы! Они не развалились после пропущенного гола, а играли так, как мы и условились. Восстановили равновесие, могли еще забивать в первом тайме, когда мы хорошо сыграли при стандартах, а фарт был на стороне «Шахтера». Однако сумели забить во втором тайме и игра была под нашим контролем, поскольку «Шахтер» не доставил нам особых проблем. При этом горняки – хорошая команда, мы хорошо позиционно сыграли, не стали падать в штрафную. Ребята – молодцы и я им очень благодарен. Очень тяжелая и очень нужная для нас победа была, конечно, учитывая турнирное положение.

– Насколько психологически непросто было играть, понимая, что вам противостоит «Шахтер»?

– Мы понимаем, что это очень хорошая команда – гранд украинского и европейского футбола, умеющая играть в футбол и там очень хорошие исполнители. Конечно, готовились к тому, что они контролируют мяч, но сегодня я не скажу, что они его сильно контролировали. Где-то плюс-минус, равный контроль мяча был. Мы тоже не бьем его куда попало, а пытаемся играть в футбол и что-то немного у нас получается.

По теме:
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: Днепр-1 забил два гола и заслужил победу. Еще много матчей
Александр КУЧЕР: «Все еще впереди, еще ничего не закончилось»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Поздравляю Днепр-1, сыграли через Довбика и Пихаленка»
Днепр-1 - Шахтер Днепр-1 Шахтер Донецк Александр Кучер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»
Футбол | 19 ноября 2022, 14:53 15
Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»
Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»

Президент ФИФА – о чемпионате мира в Катаре

Украина U21 – Израиль U21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 19 ноября 2022, 16:00 4
Украина U21 – Израиль U21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина U21 – Израиль U21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская молодежка проводит товарищеский матч

Повлиял отход Суркиса и Шуфрича? Шевченко может вернуться в НОК Украины
Другие виды | 18.11.2022, 20:23
Повлиял отход Суркиса и Шуфрича? Шевченко может вернуться в НОК Украины
Повлиял отход Суркиса и Шуфрича? Шевченко может вернуться в НОК Украины
Очередной зашквар. Инфантино объяснил, почему Иран нельзя выгнать с ЧМ-2022
Футбол | 19.11.2022, 17:47
Очередной зашквар. Инфантино объяснил, почему Иран нельзя выгнать с ЧМ-2022
Очередной зашквар. Инфантино объяснил, почему Иран нельзя выгнать с ЧМ-2022
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 19.11.2022, 03:47
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Чернов
У Днепра просматривается рисунок .идёт раскатка .схема точно присутствует.Шахтер как дети дворовые пуляют мяч вперёд и бегут.Хочется сказать остановитесь .подумайте .Вы видели как их Лейпциг кругом обсел и катал .Совершенно другой футбол 
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
ozzy
мудрик-девочка ему еще бантик и можно продавать
Ответить
+1
Andrey111
Команди показали гру, і це дуже радує
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Манчестер Юнайтед выступил с официальным заявлением по ситуации с Роналду
Манчестер Юнайтед выступил с официальным заявлением по ситуации с Роналду
18.11.2022, 13:40 2
Футбол
ФОТО. Горячая испанка на отдыхе. Бадоса показала себя на Мальдивах
ФОТО. Горячая испанка на отдыхе. Бадоса показала себя на Мальдивах
17.11.2022, 16:41
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Гутцайт избран новым главой НОК Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Гутцайт избран новым главой НОК Украины
17.11.2022, 18:08 68
Другие виды
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
18.11.2022, 03:30 2
MMA
Легендарный форвард сборной Австрии покончил жизнь самоубийством
Легендарный форвард сборной Австрии покончил жизнь самоубийством
17.11.2022, 18:52
Футбол
Левандовски ответил, будет ли он играть в сине-желтой повязке от Шевченко
Левандовски ответил, будет ли он играть в сине-желтой повязке от Шевченко
18.11.2022, 22:40 9
Футбол
Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
17.11.2022, 20:59 17
Другие виды
Днепр-1 – Шахтер – 2:1. Лидер идет в отрыв. Видео голов и обзор матча
Днепр-1 – Шахтер – 2:1. Лидер идет в отрыв. Видео голов и обзор матча
19.11.2022, 15:56 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности