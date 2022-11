Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет

6 ноября состоялся финал Мастерса в Париже.

В матче за титул Новак Джокович (№7 ATP) в тяжелых трех сетах уступил 19-летнему Хольгеру Руне из Дании (№18 ATP).

Париж. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания) – 6:3, 3:6, 5:7

Джокович в восьмой раз играл в финале Мастерса в Париже, ранее он завоевал здесь шесть титулов.

Руне на пути к трофею одолел пятерых игроков первой десятки и впервые выиграл титул серии Мастерс. Это третья победа Хольгера в сезоне на турнирах ATP, но предыдущие были на уровне 250 Series.

Руне выиграл 19 из 21 своих последних матчей и прервал 13-матчевую победную серию Джоковича.

Со следующей недели Хольгер поднимется на 10-ю строчку мирового рейтинга, Новак – опустится на восьмую позицию.

