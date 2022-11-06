Большая сенсация. Джокович проиграл финал Мастерса, взяв первый сет
Хольгер Руне добыл первый титул на таком уровне
6 ноября состоялся финал Мастерса в Париже.
В матче за титул Новак Джокович (№7 ATP) в тяжелых трех сетах уступил 19-летнему Хольгеру Руне из Дании (№18 ATP).
Париж. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания) – 6:3, 3:6, 5:7
Джокович в восьмой раз играл в финале Мастерса в Париже, ранее он завоевал здесь шесть титулов.
Руне на пути к трофею одолел пятерых игроков первой десятки и впервые выиграл титул серии Мастерс. Это третья победа Хольгера в сезоне на турнирах ATP, но предыдущие были на уровне 250 Series.
Руне выиграл 19 из 21 своих последних матчей и прервал 13-матчевую победную серию Джоковича.
Со следующей недели Хольгер поднимется на 10-ю строчку мирового рейтинга, Новак – опустится на восьмую позицию.
#10 Hurkacz ✅— ATP Tour (@atptour) November 6, 2022
#9 Rublev ✅
#1 Alcaraz ✅
#8 Auger-Aliassime ✅
#7 Djokovic ✅
The first player on record to beat 5(!) Top-10 players in the same tournament, 🇩🇰 @holgerrune2003! 🏆@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/4OBMa1xvLN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра Олейникова продолжает прогрессировать
В Одессе состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги