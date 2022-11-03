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  4. Карлес ПУЙОЛЬ: «Играть с Пике было привилегией»
Испания
03 ноября 2022, 22:40 |
280
0

Карлес ПУЙОЛЬ: «Играть с Пике было привилегией»

Легендарный испанец прокомментировал решение бывшего напарника завершить карьеру

03 ноября 2022, 22:40 |
280
0
Карлес ПУЙОЛЬ: «Играть с Пике было привилегией»
Instagram. Жерар Пике и Карлес Пуйоль

Экс-капитан испанского футбольного клуба «Барселона» Карлес Пуйоль прокомментировал решение его многолетнего напарника по центру обороны «сине-гранатовых» Жерара Пике завершить карьеру футболиста:

«Спасибо за все, Херард. Я в шоке. Это очень несправедливо по отношению к тебе, мало кто защищал футболку «Барсы» так, как ты. Я всегда смогу рассказать, что играть вместе с тобой – это было привилегией. Люблю тебя, друг», – написал Пуйоль в своем Twtter.

Отметим, что сегодня, 3 ноября, Жерар Пике объявил о завершении карьеры.

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Карлес Пуйоль Жерар Пике Барселона завершение карьеры
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