Карлес ПУЙОЛЬ: «Играть с Пике было привилегией»

Экс-капитан испанского футбольного клуба «Барселона» Карлес Пуйоль прокомментировал решение его многолетнего напарника по центру обороны «сине-гранатовых» Жерара Пике завершить карьеру футболиста:

«Спасибо за все, Херард. Я в шоке. Это очень несправедливо по отношению к тебе, мало кто защищал футболку «Барсы» так, как ты. Я всегда смогу рассказать, что играть вместе с тобой – это было привилегией. Люблю тебя, друг», – написал Пуйоль в своем Twtter.

Отметим, что сегодня, 3 ноября, Жерар Пике объявил о завершении карьеры.

Gràcies per tot, Geri. Estic en shock. S’ha sigut molt injust amb tu, pocs han defensat la samarreta del Barça com tu ho has fet. Sempre podré explicar que vaig jugar al teu costat, un privilegi. T’estimo amic.❤️ pic.twitter.com/MweMaUnaXD