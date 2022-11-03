Карлес ПУЙОЛЬ: «Играть с Пике было привилегией»

Экс-капитан испанского футбольного клуба «Барселона» Карлес Пуйоль прокомментировал решение его многолетнего напарника по центру обороны «сине-гранатовых» Жерара Пике завершить карьеру футболиста:

«Спасибо за все, Херард. Я в шоке. Это очень несправедливо по отношению к тебе, мало кто защищал футболку «Барсы» так, как ты. Я всегда смогу рассказать, что играть вместе с тобой – это было привилегией. Люблю тебя, друг», – написал Пуйоль в своем Twtter.

Отметим, что сегодня, 3 ноября, Жерар Пике объявил о завершении карьеры.