Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Уходит легенда. 35-летний Пике объявил о завершении карьеры
Испания
03 ноября 2022, 20:00 | Обновлено 03 ноября 2022, 21:10
2911
4

ВИДЕО. Уходит легенда. 35-летний Пике объявил о завершении карьеры

Жерар Пике со сборной Испании выиграл чемпионаты Европы и мира

03 ноября 2022, 20:00 | Обновлено 03 ноября 2022, 21:10
2911
4
ВИДЕО. Уходит легенда. 35-летний Пике объявил о завершении карьеры
Instagram. Жерар Пике

35-летний испанский футболист Жерар Пике объявил о завершении карьеры. Защитник выложил трогательное видео в Instagram.

Прощальным матчем в карьере для Пике станет игра 5 ноября на «Камп Ноу» против «Альмерии».

Пике – испанский футболист, защитник клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании (102 матча, 5 голов). Известен своим хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.

Чемпион Европы (2012) и чемпион мира (2010) со сборной Испании. С «Барселоной» выиграл 8 титулов чемпиона Испании, 6 Кубков Испании, 6 Суперкубков Испании, 3 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка Европы и 3 чемпионата мира среди клубов.

ВИДЕО. Уходит легенда. 35-летний Пике объявил о завершении карьеры

По теме:
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Худшее воспоминание? Барселона»
ХАВИ: «Лига Европы – это прекрасный турнир. Барса будет биться за победу»
Виктория П – Барселона – 2:4. Хлопнули дверьми. Видео голов и обзор матча
Жерар Пике Барселона завершение карьеры сборная Испании по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
Футбол | 03 ноября 2022, 16:43 27
Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе
Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе

Украинский вингер может продолжить карьеру в АПЛ

ЙОВИЧЕВИЧ: Переезды просто убивают. Это же касается Динамо и Днепра-1
Футбол | 03 ноября 2022, 17:15 4
ЙОВИЧЕВИЧ: Переезды просто убивают. Это же касается Динамо и Днепра-1
ЙОВИЧЕВИЧ: Переезды просто убивают. Это же касается Динамо и Днепра-1

Тренер доволен выступлением в Лиге чемпионов

ВИДЕО. Задача усложняется. Днепр-1 пропустил быстрый гол в Нидерландах
Футбол | 03.11.2022, 20:15
ВИДЕО. Задача усложняется. Днепр-1 пропустил быстрый гол в Нидерландах
ВИДЕО. Задача усложняется. Днепр-1 пропустил быстрый гол в Нидерландах
Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов
Футбол | 03.11.2022, 00:23
Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов
Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов
Юношеская лига УЕФА. Известны потенциальные соперники Шахтера и Руха
Футбол | 03.11.2022, 08:15
Юношеская лига УЕФА. Известны потенциальные соперники Шахтера и Руха
Юношеская лига УЕФА. Известны потенциальные соперники Шахтера и Руха
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віталій Ткачук
Та яка він легенда? Хто тоді Мальдіні, Канаваро, Фердінанд, Неста, Стам, Блан, Тюрам, Пуйоль, Рамос, Т. Сілва ( останні двоє ще грають на високому рівні ), список можна продовжувати... 
Ответить
-3
Gargantua
репутация испорчена финансовыми мутками в трудные для клуба времена
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
02.11.2022, 15:42
Бокс
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
02.11.2022, 09:55 31
Футбол
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
02.11.2022, 22:17 6
Футбол
Драматичный вечер ЛЧ, Ребров возглавит сборную, Шахтер готовится к бою
Драматичный вечер ЛЧ, Ребров возглавит сборную, Шахтер готовится к бою
02.11.2022, 07:00
Футбол
Большой и хитрый. Усик рассказал, чем для него опасен Фьюри
Большой и хитрый. Усик рассказал, чем для него опасен Фьюри
03.11.2022, 08:52 6
Бокс
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
02.11.2022, 17:10 10
Футбол
Отец Хейни: «Мы охотимся за Ломаченко, Девину нужен этот исторический бой»
Отец Хейни: «Мы охотимся за Ломаченко, Девину нужен этот исторический бой»
01.11.2022, 22:12
Бокс
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
03.11.2022, 12:22 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности