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18 октября 2022, 01:10 | Обновлено 18 октября 2022, 01:36
329
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БЕНЗЕМА: «Золотой мяч – это детская мечта. В моей жизни было два кумира»

Французский форвард в молодые годы равнялся на Роналдо и Зинедина Зидана

18 октября 2022, 01:10 | Обновлено 18 октября 2022, 01:36
329
1
БЕНЗЕМА: «Золотой мяч – это детская мечта. В моей жизни было два кумира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Получив Золотой мяч 2022 от Зинедина Зидана, французский форвард «Реала» Карим Бензема поблагодарил своих товарищей по команде, свою семью, предыдущий клуб «Лион», а также президента «Реала» Флорентино Переса:

«Увидеть эту публику, которая меня поддерживает – источник гордости. Я вспоминаю то время, когда я был маленьким, всю проделанную работу, которую я никогда не оставлял. Это была детская мечта, как у всех детей. Я вырос с этим в голове, а потом у меня появилась мотивация, потому что в моей жизни было два кумира: Зизу и Роналдо, и они здесь [оба присутствовали на вручении наград в Париже – прим.] Это много работы, это никогда не сдаваться, это еще больше тренироваться, но, прежде всего, всегда держать в голове эту мечту, что все возможно.

Потому что были времена, когда мне было намного сложнее. Мы сегодня не просто смотрим на светлую сторону, но были и такие периоды, когда, например, меня не было в сборной, когда я не сдавался, когда я был с тренером. Мы много работали на тренировках, и он постоянно говорил мне, чтобы я не терял радости от игры в футбол и что однажды я смогу выиграть этот трофей. Я действительно горжусь своим путешествием.

Я здесь впервые, поэтому я действительно счастлив и доволен своей работой. Я буду продолжать в том же духе. Я хотел бы поблагодарить всех своих товарищей по команде, в «Реале» и в сборной Франции. Спасибо им, моему тренеру, моему замечательному президенту [Флорентино Пересу] . В тот день, когда он дал мне шанс подписать контракт с «Реалом», он пришел ко мне домой, это показывает, какой он человек. Он всегда был честен со мной. Он всегда вселял в меня уверенность, поэтому сегодня он вызывает у меня огромное уважение.

Я также не забываю мистера Жана-Мишеля Оласа [президента «Лиона»], всю лионскую академию, потому что без них я не смог бы осуществить свою мечту играть в Мадриде. Я также не забываю всю свою семью, потому что нам нужна семья, чтобы быть едиными. Этот Золотой мяч индивидуальный, но также и коллективный. Вот почему для меня это народный Золотой мяч».

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Источник L'Equipe
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Комментарии 1
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AndiM
Потім люди ще дивуються що всяким путіним - дають премію миру. Кожне гімно яке добре б'є по м'ячу, може гвалтувати, шантажувати ,залякувати цілі сім'ї - а потім отримувати ЗМ. 
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