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Лига Европы
Будё-Глимт
13.10.2022, FT 0 : 1
Арсенал
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Лига Европы
13 октября 2022, 21:37 | Обновлено 13 октября 2022, 21:39
384
0

Арсенал без Зинченко и Жезуса минимально обыграл Буде-Глимт в ЛЕ

Лондонцы набрали 9 очков из 9 в группе А

13 октября 2022, 21:37 | Обновлено 13 октября 2022, 21:39
384
0
Арсенал без Зинченко и Жезуса минимально обыграл Буде-Глимт в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября лондонский «Арсенал» в гостях у норвежского «Буде-Глимта» в матче Лиги Европы минимально одержал победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Букайо Сака на 24-й минуте игры.

Отметим, что украинский защитник Александр Зинченко не сыграл за «Арсенал» из-за повреждения икроножной мышцы. Также матч пропустил форвард англичан – бразилец Габриэл Жезус.

Сейчас «Арсенал» имеет в своем активе 9 очков из 9 возможных. «Канониры» уверенно лидирует в группе А, а «Буде-Глимт» с 4 очками занимает второе место.

Лига Европы. 4-й тур

Группа А

«Буде-Глимт» – «Арсенал» – 0:1

Гол: Сака, 24

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Габриэл Жезус Букайо Сака Арсенал Лондон Буде-Глимт Лига Европы Александр Зинченко
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Источник Sport.ua
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