Арсенал без Зинченко и Жезуса минимально обыграл Буде-Глимт в ЛЕ
Лондонцы набрали 9 очков из 9 в группе А
13 октября лондонский «Арсенал» в гостях у норвежского «Буде-Глимта» в матче Лиги Европы минимально одержал победу со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Букайо Сака на 24-й минуте игры.
Отметим, что украинский защитник Александр Зинченко не сыграл за «Арсенал» из-за повреждения икроножной мышцы. Также матч пропустил форвард англичан – бразилец Габриэл Жезус.
Сейчас «Арсенал» имеет в своем активе 9 очков из 9 возможных. «Канониры» уверенно лидирует в группе А, а «Буде-Глимт» с 4 очками занимает второе место.
Лига Европы. 4-й тур
Группа А
«Буде-Глимт» – «Арсенал» – 0:1
Гол: Сака, 24
⚡️ A goal to the good as we reach the half— Arsenal (@Arsenal) October 13, 2022
🙌 Come on you Gunners! pic.twitter.com/lZqVwt4Uki
✅ Job done in Norway— Arsenal (@Arsenal) October 13, 2022
🙌 Thanks for the support as always, Gooners! pic.twitter.com/YwEwvpeNR1
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