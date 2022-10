Арсенал без Зинченко и Жезуса минимально обыграл Буде-Глимт в ЛЕ

13 октября лондонский «Арсенал» в гостях у норвежского «Буде-Глимта» в матче Лиги Европы минимально одержал победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Букайо Сака на 24-й минуте игры.

Отметим, что украинский защитник Александр Зинченко не сыграл за «Арсенал» из-за повреждения икроножной мышцы. Также матч пропустил форвард англичан – бразилец Габриэл Жезус.

Сейчас «Арсенал» имеет в своем активе 9 очков из 9 возможных. «Канониры» уверенно лидирует в группе А, а «Буде-Глимт» с 4 очками занимает второе место.

Лига Европы. 4-й тур

Группа А

«Буде-Глимт» – «Арсенал» – 0:1

Гол: Сака, 24

