Лига Европы
13.10.2022, FT 0 : 1
Лига Европы13 октября 2022, 23:05 |
221
0
Буде-Глимт – Арсенал – 0:1. Отличная комбинация гостей. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги Европы
13 октября 2022, 23:05 |
221
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13 октября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы между норвежским «Буде-Глимтом» и лондонским «Арсеналом». Игра завершилась минимальной победой «канониров» со счетом 1:0.
Лига Европы. 4-й тур
Группа А
«Буде-Глимт» – «Арсенал» – 0:1
Гол: Сака, 24
Смотрите видео гола и обзор матча:
ГОЛ! 0:1 Сака, 24 мин.
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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