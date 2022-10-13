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  4. Буде-Глимт – Арсенал – 0:1. Отличная комбинация гостей. Видео гола и обзор
Лига Европы
Будё-Глимт
13.10.2022, FT 0 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
13 октября 2022, 23:05 |
221
0

Буде-Глимт – Арсенал – 0:1. Отличная комбинация гостей. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги Европы

13 октября 2022, 23:05 |
221
0
Буде-Глимт – Арсенал – 0:1. Отличная комбинация гостей. Видео гола и обзор
Twitter. Букайо Сака

13 октября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы между норвежским «Буде-Глимтом» и лондонским «Арсеналом». Игра завершилась минимальной победой «канониров» со счетом 1:0.

Лига Европы. 4-й тур

Группа А

«Буде-Глимт» – «Арсенал» – 0:1

Гол: Сака, 24

Смотрите видео гола и обзор матча:

ГОЛ! 0:1 Сака, 24 мин.

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Букайо Сака Арсенал Лондон Буде-Глимт Лига Европы видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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