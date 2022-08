ВИДЕО. Вернер забил первый гол за РБ Лейпциг после возвращения

Сегодня Тимо Вернер проводит свой первый матч за «РБ Лейпциг» после возвращения из «Челси». Для того, чтобы забить первый гол после возвращения, форварду понадобилось всего 36 минут – он открыл счет в матче с «Кельном».

Ранее Вернер уже выступал за «РБ Лейпциг» с 2016 – 2020 годах. С 96 голами в 160 матчах он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

It only took Timo Werner 36 minutes to score on his RB Leipzig return! ⚽ pic.twitter.com/PoSpkqiHJm