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Германия
09 августа 2022, 20:05 | Обновлено 09 августа 2022, 20:06
1046
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тимо Вернер вернулся в РБ Лейпциг

Форвард покинул «Челси»

09 августа 2022, 20:05 | Обновлено 09 августа 2022, 20:06
1046
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тимо Вернер вернулся в РБ Лейпциг
РБ Лейпциг. Тимо Вернер

«РБ Лейпциг» официально сообщил о подписании форварда «Челси» Тимо Вернера. Как и сообщалось ранее, речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде.

Вернер подписал с «РБ Лейпциг» 4-летний контракт. 26-летний немецкий форвард будет выступать под 11-м номером.

Ранее Вернер уже выступал за «РБ Лейпциг» с 2016 – 2020 годах. С 95 голами в 159 матчах он является лучшим бомбардиром в истории клуба. В прошлом сезоне на счету Вернера 11 голов и 6 ассистов в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах.

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Источник РБ Лейпциг
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