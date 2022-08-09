ОФИЦИАЛЬНО. Тимо Вернер вернулся в РБ Лейпциг
Форвард покинул «Челси»
«РБ Лейпциг» официально сообщил о подписании форварда «Челси» Тимо Вернера. Как и сообщалось ранее, речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде.
Вернер подписал с «РБ Лейпциг» 4-летний контракт. 26-летний немецкий форвард будет выступать под 11-м номером.
Ранее Вернер уже выступал за «РБ Лейпциг» с 2016 – 2020 годах. С 95 голами в 159 матчах он является лучшим бомбардиром в истории клуба. В прошлом сезоне на счету Вернера 11 голов и 6 ассистов в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах.
He's back! 💪 pic.twitter.com/aRIhgSK8OV— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 9, 2022
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