ОФИЦИАЛЬНО. Тимо Вернер вернулся в РБ Лейпциг

«РБ Лейпциг» официально сообщил о подписании форварда «Челси» Тимо Вернера. Как и сообщалось ранее, речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде.

Вернер подписал с «РБ Лейпциг» 4-летний контракт. 26-летний немецкий форвард будет выступать под 11-м номером.

Ранее Вернер уже выступал за «РБ Лейпциг» с 2016 – 2020 годах. С 95 голами в 159 матчах он является лучшим бомбардиром в истории клуба. В прошлом сезоне на счету Вернера 11 голов и 6 ассистов в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах.