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  4. Источник: Тимо Вернер возвращается в РБ Лейпциг
Англия
07 августа 2022, 15:57 |
915
0

Источник: Тимо Вернер возвращается в РБ Лейпциг

Форвард покинет «Челси»

07 августа 2022, 15:57 |
915
0
Источник: Тимо Вернер возвращается в РБ Лейпциг
ФК Челси. Тимо Вернер

Форвард «Челси» Тимо Вернер вернется в «РБ Лейпциг». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, переход уже фактически согласован. При чем речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере.

Вернер перешел в «Челси» два года назад именно из «РБ Лейпциг», однако так и не смог в полной мере проявить себя в составе «Синих». В прошлом сезоне на его счету 11 голов и 6 ассистов в 37 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что Вернер готов на снижение зарплаты ради возвращения в «РБ Лейпциг».

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Тимо Вернер Челси РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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