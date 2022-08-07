Источник: Тимо Вернер возвращается в РБ Лейпциг
Форвард покинет «Челси»
Форвард «Челси» Тимо Вернер вернется в «РБ Лейпциг». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, переход уже фактически согласован. При чем речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере.
Вернер перешел в «Челси» два года назад именно из «РБ Лейпциг», однако так и не смог в полной мере проявить себя в составе «Синих». В прошлом сезоне на его счету 11 голов и 6 ассистов в 37 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что Вернер готов на снижение зарплаты ради возвращения в «РБ Лейпциг».
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