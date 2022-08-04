Вернер готов на снижение зарплаты ради возвращения в РБ Лейпциг

Форвард «Челси» Тимо Вернер недоволен своим положением в клубе и хочет вернуться в «РБ Лейпциг». Речь может идти об аренде.

По информации немецких СМИ, Вернер ради возвращения в «РБ Лейпциг» готов на снижение своей зарплаты, которая сейчас составляет 20 миллионов евро в год. Также «Челси» ранее пытался обменять Вернера на защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.

Вернер выступает за «Челси» с лета 2020 года. В прошлом сезоне на его счету 11 голов и 6 ассистов в 37 матчах во всех турнирах.