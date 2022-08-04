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  4. Вернер готов на снижение зарплаты ради возвращения в РБ Лейпциг
Англия
04 августа 2022, 15:28 |
246
0

Вернер готов на снижение зарплаты ради возвращения в РБ Лейпциг

Немецкий форвард хочет покинуть «Челси»

04 августа 2022, 15:28 |
246
0
Вернер готов на снижение зарплаты ради возвращения в РБ Лейпциг
ФК Челси. Тимо Вернер

Форвард «Челси» Тимо Вернер недоволен своим положением в клубе и хочет вернуться в «РБ Лейпциг». Речь может идти об аренде.

По информации немецких СМИ, Вернер ради возвращения в «РБ Лейпциг» готов на снижение своей зарплаты, которая сейчас составляет 20 миллионов евро в год. Также «Челси» ранее пытался обменять Вернера на защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.

Вернер выступает за «Челси» с лета 2020 года. В прошлом сезоне на его счету 11 голов и 6 ассистов в 37 матчах во всех турнирах.

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