Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернер хочет вернуться в РБ Лейпциг
Англия
26 июля 2022, 08:24 |
526
0

Вернер хочет вернуться в РБ Лейпциг

Немецкий форвард намерен покинуть «Челси»

26 июля 2022, 08:24 |
526
0
Вернер хочет вернуться в РБ Лейпциг
ФК Челси. Тимо Вернер

За два года в «Челси» Тимо Вернер так и не смог в полной мере раскрыть себя. Немецкий форвард недоволен своими перспективами в лондонском клубе.

По информации немецких СМИ, Вернер хочет вернуться в «РБ Лейпциг», откуда и перешел в «Челси» летом 2020 года за 47,5 миллионов фунтов. Цвета «Лейпцига» Вернер защищал с 2016 года.

В прошлом сезоне на счету Вернера 11 голов и 6 ассистов в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

По теме:
Томас ТУХЕЛЬ: «Челси не был конкурентоспособен»
Лукаку останется в аренде в Интере еще на год
Президент Наполи: «Кулибали? У Барселоны не было денег, она в долгах»
Тимо Вернер Челси РБ Лейпциг
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник 90min
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 26 июля 2022, 01:00 2
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля

Криш и пустота
Футбол | 25 июля 2022, 14:41 30
Криш и пустота
Криш и пустота

Нынешняя история легенды мирового футбола – это хроника пикирующего бомбардировщика

Игорь БЕЛАНОВ: «Ракеты в Одессе летают чуть ли не над головой»
Футбол | 25.07.2022, 20:21
Игорь БЕЛАНОВ: «Ракеты в Одессе летают чуть ли не над головой»
Игорь БЕЛАНОВ: «Ракеты в Одессе летают чуть ли не над головой»
ГРОЗНЫЙ: «В ответном матче Динамо забьет и со стандарта, и с игры»
Футбол | 26.07.2022, 04:04
ГРОЗНЫЙ: «В ответном матче Динамо забьет и со стандарта, и с игры»
ГРОЗНЫЙ: «В ответном матче Динамо забьет и со стандарта, и с игры»
ВАЦКО: «Йовичевич считает, что полностью отработал контракт с Днепром-1»
Футбол | 26.07.2022, 00:55
ВАЦКО: «Йовичевич считает, что полностью отработал контракт с Днепром-1»
ВАЦКО: «Йовичевич считает, что полностью отработал контракт с Днепром-1»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
25.07.2022, 10:17 4
Футбол
Хавбек или защитник? Стало известно амплуа Зинченко в Арсенале
Хавбек или защитник? Стало известно амплуа Зинченко в Арсенале
24.07.2022, 23:45 10
Футбол
Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже
Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже
25.07.2022, 07:59 11
Теннис
Зозуля рассказал о донатах на армию от Зинченко, Миколенко и S1mple
Зозуля рассказал о донатах на армию от Зинченко, Миколенко и S1mple
24.07.2022, 15:27 1
Футбол
Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
24.07.2022, 22:40 10
Футзал
Украина – на 31-й позиции. Медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике
Украина – на 31-й позиции. Медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике
25.07.2022, 08:30 1
Другие виды
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
25.07.2022, 21:35 12
Футбол
Вечный странник. Экс-игрок Шахтера снова стал свободным агентом
Вечный странник. Экс-игрок Шахтера снова стал свободным агентом
24.07.2022, 10:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем