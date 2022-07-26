За два года в «Челси» Тимо Вернер так и не смог в полной мере раскрыть себя. Немецкий форвард недоволен своими перспективами в лондонском клубе.

По информации немецких СМИ, Вернер хочет вернуться в «РБ Лейпциг», откуда и перешел в «Челси» летом 2020 года за 47,5 миллионов фунтов. Цвета «Лейпцига» Вернер защищал с 2016 года.

В прошлом сезоне на счету Вернера 11 голов и 6 ассистов в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.