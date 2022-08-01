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  4. ВИДЕО. Барселона официально представила Кунде
Испания
01 августа 2022, 16:44 |
314
0

ВИДЕО. Барселона официально представила Кунде

Французский защитник недавно покинул «Севилью»

01 августа 2022, 16:44 |
314
0
ВИДЕО. Барселона официально представила Кунде
ФК Барселона. Жюль Кунде

Сегодня, 1 августа «Барселона» провела официальную презентацию Жюля Кунде в качестве игрока команды. О подписании игрока каталонцы объявили еще 28 июля, в его контракте прописана клаусула в 1 миллиард евро.

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Источник ФК Барселона
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