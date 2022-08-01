Испания01 августа 2022, 16:44 |
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ВИДЕО. Барселона официально представила Кунде
Французский защитник недавно покинул «Севилью»
01 августа 2022, 16:44 |
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Сегодня, 1 августа «Барселона» провела официальную презентацию Жюля Кунде в качестве игрока команды. О подписании игрока каталонцы объявили еще 28 июля, в его контракте прописана клаусула в 1 миллиард евро.
His first touches in blaugrana 🔥 @jkeey4 pic.twitter.com/SC3xvY1DcS— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2022
Our new Culer @jkeey4 and @JoanLaportaFCB arrive for the press conference! 🤩 pic.twitter.com/h5NNHmIqSk— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2022
Happy to be a Culer 😁 @jkeey4 pic.twitter.com/4QZzZiQf07— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2022
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