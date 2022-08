ВИДЕО. Барселона официально представила Кунде

Сегодня, 1 августа «Барселона» провела официальную презентацию Жюля Кунде в качестве игрока команды. О подписании игрока каталонцы объявили еще 28 июля, в его контракте прописана клаусула в 1 миллиард евро.

His first touches in blaugrana 🔥 @jkeey4 pic.twitter.com/SC3xvY1DcS

Our new Culer @jkeey4 and @JoanLaportaFCB arrive for the press conference! 🤩 pic.twitter.com/h5NNHmIqSk