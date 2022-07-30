Испания30 июля 2022, 09:02 |
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ОФИЦИАЛЬНО. В контракте Кунде прописана космическая клаусула
Французский защитник перешел в «Барселону»
30 июля 2022, 09:02 |
954
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«Барселона» официально раскрыла подробности контракта защитника Жюля Кунде, о подписании которого было объявлено 28 июля.
Контракт с 23-летним французом рассчитан на пять лет. В нем прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро.
Аналогичные суммы прописаны в контрактах звездных воспитанников «Барселоны» - Педри и Ансу Фати. Для сравнения, сумма отступных в контракте Роберта Левандовски в два раза меньше – 500 миллионов евро.
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