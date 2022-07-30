ОФИЦИАЛЬНО. В контракте Кунде прописана космическая клаусула

«Барселона» официально раскрыла подробности контракта защитника Жюля Кунде, о подписании которого было объявлено 28 июля.

Контракт с 23-летним французом рассчитан на пять лет. В нем прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро.

Аналогичные суммы прописаны в контрактах звездных воспитанников «Барселоны» - Педри и Ансу Фати. Для сравнения, сумма отступных в контракте Роберта Левандовски в два раза меньше – 500 миллионов евро.