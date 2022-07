ВИДЕО. Тренер Велес Сарсфилда остановил игрока соперника подножкой

Сегодня ночью «Велес Сарсфилд» в матче чемпионата Аргентины на выезде сыграл вничью 1:1 с «Годой Крус». Во время матча стался забавный эпизод.

В конце второго тайма игрок «Годой Круса» пытался прорваться к воротам соперника возле самой боковой линии. Его остановил подножкой главный тренер «Велес Сарсфилд» Александер Молина, за что сразу же был удален с поля:

Vélez Sarsfield coach Alexander Medina was sent off for tripping a Godoy Cruz player who was dribbling down the wing. https://t.co/xwIAfuKdLw