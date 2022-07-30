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  4. ВИДЕО. Тренер Велес Сарсфилда остановил игрока соперника подножкой
Аргентина
30 июля 2022, 11:51 |
102
0

ВИДЕО. Тренер Велес Сарсфилда остановил игрока соперника подножкой

Александер Молина был удален с поля

30 июля 2022, 11:51 |
102
0
ВИДЕО. Тренер Велес Сарсфилда остановил игрока соперника подножкой
ФК Велес Сарсфилд

Сегодня ночью «Велес Сарсфилд» в матче чемпионата Аргентины на выезде сыграл вничью 1:1 с «Годой Крус». Во время матча стался забавный эпизод.

В конце второго тайма игрок «Годой Круса» пытался прорваться к воротам соперника возле самой боковой линии. Его остановил подножкой главный тренер «Велес Сарсфилд» Александер Молина, за что сразу же был удален с поля:

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Велес Сарсфилд Годой Груз видео чемпионат Аргентины по футболу
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Источник Sport.ua
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