ВИДЕО. Тренер Велес Сарсфилда остановил игрока соперника подножкой
Александер Молина был удален с поля
Сегодня ночью «Велес Сарсфилд» в матче чемпионата Аргентины на выезде сыграл вничью 1:1 с «Годой Крус». Во время матча стался забавный эпизод.
В конце второго тайма игрок «Годой Круса» пытался прорваться к воротам соперника возле самой боковой линии. Его остановил подножкой главный тренер «Велес Сарсфилд» Александер Молина, за что сразу же был удален с поля:
Vélez Sarsfield coach Alexander Medina was sent off for tripping a Godoy Cruz player who was dribbling down the wing. https://t.co/xwIAfuKdLw— Roy Nemer (@RoyNemer) July 30, 2022
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