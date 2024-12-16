Вернулся домой. Легенда Интера и сборной Аргентины стал президентом Расинга
Болельщики клуба избрали Диего Милито новым руководителем
Легендарный нападающий сборной Аргентины Диего Милито был избран новым президентом местного клуба «Расинг».
На голосовании экс-футболист получил большинство голосов, прервав 11-летнее управление нынешнего президента.
Диего приступит к работе только 19 декабря, когда будет сформирована новая ассамблея.
«Прямо сейчас мы собираемся начать работу над решением самых важных приоритетов», – сказал Милито.
Напомним, что форвард за всю футбольную карьеру провел 612 матча на клубном уровне. За это количество матчей Диего 253 раза поразил ворота соперника, а также отдал 66 голевых передач.
Милито выступал за такие клубы: «Расинг» (Аргентина), «Дженоа», «Интер» (оба – Италия), «Сарагоса» (Испания).
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