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  4. Манчестер Сити переподписал ключевого полузащитника
Англия
12 июля 2022, 12:11 |
523
0

Манчестер Сити переподписал ключевого полузащитника

Родри оформил новый контракт

12 июля 2022, 12:11 |
523
0
Манчестер Сити переподписал ключевого полузащитника
mancity.com

Клуб АПЛ «Манчестер Сити» объявил о новом контракте центрального полузащитника Родри.

26-летний испанец получил договор до середины 2027 года. После своего перехода в команду Хосепа Гвардиолы Родри провел 151 матч и выиграл два чемпионских титула.

В минувшем сезоне игрок провел 46 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
 

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Источник ФК Манчестер Сити
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