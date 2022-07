Манчестер Сити переподписал ключевого полузащитника

Клуб АПЛ «Манчестер Сити» объявил о новом контракте центрального полузащитника Родри.

26-летний испанец получил договор до середины 2027 года. После своего перехода в команду Хосепа Гвардиолы Родри провел 151 матч и выиграл два чемпионских титула.

В минувшем сезоне игрок провел 46 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.



