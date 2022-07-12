Манчестер Сити переподписал ключевого полузащитника
Родри оформил новый контракт
Клуб АПЛ «Манчестер Сити» объявил о новом контракте центрального полузащитника Родри.
26-летний испанец получил договор до середины 2027 года. После своего перехода в команду Хосепа Гвардиолы Родри провел 151 матч и выиграл два чемпионских титула.
В минувшем сезоне игрок провел 46 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
Here to stay! 🙌— Manchester City (@ManCity) July 12, 2022
We are delighted to confirm that Rodrigo has extended his contract until 2027! ✍️#ManCity pic.twitter.com/aIuKzDD4sY
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